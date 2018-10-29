Появилось видео с места падения Boeing в Индонезии

Boeing 737 / Wikimedia

В Сети опубликовано видео с места падения самолета Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air в Индонезии, на борту которого находились 188 человек.

Видеозапись доступна на YouTube-канале MalaysiaGazette TV.

Самолет направлялся из Джакарты в город Панкалпинанг. Через 13 минут (в 2.20 по киевскому времени) после взлета самолет пропал с радаров. Продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, в конце сентября в результате вызванного землетрясением цунами на острове Сулавесив Индонезии погибли более 830 человек.