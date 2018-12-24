В Индонезии смертоносное цунами унесло жизни свыше 370 человек

Цунами крушило все на своем пути / Фото: REUTERS

В Индонезии сообщают о резко возросшем количестве жертв в результате цунами, которое накрыло побережье страны.

Как сообщает Национальное управление Индонезии по стихийным бедствиям, еще утром 24 декабря сообщалось о 280 погибших, однако к вечеру их количество возросло до 373 человек.

По данным спасателей, свыше 1400 жертв стихийного бедствия получили ранения различной степени тяжести, а 128 человек находятся в списках пропавших без вести.

Власти Индонезии сообщают о масштабном разрушении жилых построек. Гигантская волна оставила без крыши над головой 11600 человек.

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют украинцам воздержаться от путешествий в провинции Лампунг и Бантен в Индонезии. В ведомстве заверяют, что граждан Украины среди погибших и пострадавших нет.

Напомним, вечером 22 декабря в Зондском проливе в Индонезии произошло цунами, которое разрушило сотни домов и отелей. Причиной цунами стал огромный подводный сдвиг в море, вызванный извержением вулкана Анак Кракатау.