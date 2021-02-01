В Кремле высказались о зверствах силовиков во время протестов в России / Reuters

Протесты в России 31 января в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального и против режима Владимира Путина волной прокатились по всей стране. Силовики к ним максимально подготовились – во всех городах протестующих с самого утра ждали правоохранители с автозаками. В соцсети попало множество видео, свидетельствующих о жестокости силовиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не оценивать эти кадры примитивно. По его словам, нужно задумываться о причинах этих мер.

"Не нужно примитивно оценивать кадры, которые проявляются. Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь о том, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении, что абсолютно непозволительно", - сказал Песков в понедельник, 1 февраля, его цитирует РИА Новости.

Также Песков рассказал, видел ли Путин видео, на которых запечатлены жесткие задержания участников акций протеста, применение электрошокеров и физической силы.

"Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций. Вы знаете, что видео там записывается тысячи, тысячи разных фрагментов записывают, записывают… и частники, и соответствующие службы и так далее. Конечно же, президент просто не в состоянии смотреть эти видео", - сказал Песков.

Как сообщает ОВД-Инфо, в ходе акций протеста 31 января по всей России задержали рекордные 5135 человек, из них в Москве – 1653, в Санкт-Петербурге – 1159.

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