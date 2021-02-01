В Кремле высказались о зверствах силовиков во время протестов в России

Песков рассказал, видел ли Путин видео, на которых запечатлены жесткие задержания участников акций протеста.
Протесты в России 31 января в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального и против режима Владимира Путина волной прокатились по всей стране. Силовики к ним максимально подготовились – во всех городах протестующих с самого утра ждали правоохранители с автозаками. В соцсети попало множество видео, свидетельствующих о жестокости силовиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не оценивать эти кадры примитивно. По его словам, нужно задумываться о причинах этих мер.
"Не нужно примитивно оценивать кадры, которые проявляются. Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь о том, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении, что абсолютно непозволительно", - сказал Песков в понедельник, 1 февраля, его цитирует РИА Новости.
Также Песков рассказал, видел ли Путин видео, на которых запечатлены жесткие задержания участников акций протеста, применение электрошокеров и физической силы.
"Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций. Вы знаете, что видео там записывается тысячи, тысячи разных фрагментов записывают, записывают… и частники, и соответствующие службы и так далее. Конечно же, президент просто не в состоянии смотреть эти видео", - сказал Песков.
Как сообщает ОВД-Инфо, в ходе акций протеста 31 января по всей России задержали рекордные 5135 человек, из них в Москве – 1653, в Санкт-Петербурге – 1159.
Протесты в России – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.
- 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального.