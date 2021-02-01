В метро Брюсселя устроили резню: названо число пострадавших

В брюссельском метро сегодня мужчина очень жестоко поступил с женщиной, рассказал очевидец.
В понедельник, 1 февраля, в Брюсселе на территории станции метро Западный вокзал мужчина, вооруженный ножом, устроил резню.
В результате нападения в метрополитене пострадали порядка пяти человек, сообщает радиостанция Vivacite.
В брюссельском метро тяжело ранена женщина, пишет rtl.be со ссылаясь на сведения правоохранителей.
По его данным, подозреваемый в нападении задержан.
Также обнародованы сведения свидетеля нападения.
"Я был в среднем вагоне. Вдруг я услышал чей-то крик. И тут я увидел мужчину, вонзившего нож в горло женщины. Было паническое движение. Мы не знали, что делать. Женщина истекала кровью. Потом приехала полиция, и нас эвакуировали", – поделился очевидец.
Резня в метро Брюсселя – появилось видео якобы с места происшествия
Справка. Брюссельская станция Западный вокзал находится на территории коммуны Моленбек-Сен-Жан.
В коммуне Моленбек живет много иностранцев, преимущественно выходцев из исламских и африканских государств, пишет Википедия.