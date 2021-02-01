В метро Брюсселя устроили резню: названо число пострадавших

В метро Брюсселя была резня, подозреваемый задержан / Reuters

В понедельник, 1 февраля, в Брюсселе на территории станции метро Западный вокзал мужчина, вооруженный ножом, устроил резню.

В результате нападения в метрополитене пострадали порядка пяти человек, сообщает радиостанция Vivacite.

В брюссельском метро тяжело ранена женщина, пишет rtl.be со ссылаясь на сведения правоохранителей.

По его данным, подозреваемый в нападении задержан.

Также обнародованы сведения свидетеля нападения.

"Я был в среднем вагоне. Вдруг я услышал чей-то крик. И тут я увидел мужчину, вонзившего нож в горло женщины. Было паническое движение. Мы не знали, что делать. Женщина истекала кровью. Потом приехала полиция, и нас эвакуировали", – поделился очевидец.

Резня в метро Брюсселя – появилось видео якобы с места происшествия

Справка. Брюссельская станция Западный вокзал находится на территории коммуны Моленбек-Сен-Жан.

В коммуне Моленбек живет много иностранцев, преимущественно выходцев из исламских и африканских государств, пишет Википедия.