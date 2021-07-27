В мире резко подскочили цены на кофе: выяснилась причина

Цены на кофе резко поползли вверх / ua.depositphotos.com

В мире резко подскочили цены на кофе марки Арабика, которое подорожало до максимума за последние семь лет, сообщает Trading Economics.

Так, фьючерсы на кофе на ICE подорожали на 2 доллара за фунт впервые с октября 2014 года.

Это произошло на фоне беспокойства относительно снижения производства после более резкого, чем ожидалось, падения температур в трех крупнейших регионах Бразилии, где выращивают кофе, что вызывает опасения относительно уменьшения урожая в следующем году.

В Бразилию после длительных засух пришли морозы. Спад производства кофе называют крупнейшим за последние 20 лет.

В то же время, спрос на кофе растет.

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Ранее Главред писал о том, что кофе не увеличивает риск аритмии у большинства людей. Наоборот он способен замедлить сердцебиение. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

По словам ученых, результаты работы подтверждают безопасность кофе и опровергают необоснованную догму о том, что он способствует нарушению сердечной деятельности. Специалисты продемонстрировали, что каждая дополнительная чашка кофе, которую человек выпивает ежедневно, может снизить риск аритмии в среднем примерно на три процента.