В Москве мужчина поджег себя у телецентра Останкино: СМИ узнали имя

У московского телецентра Останкино совершен самоподжог / Скриншот

В пятницу вечером, 26 февраля, в Москве возле телецентра Останкино мужчина облил себя какой-то жидкостью и поджег, а потом добежал до контрольно-пропускного пункта и попросил о помощи.

Самосожжение в Москве совершил Вадим Швецов, он госпитализирован с ожогами спины и груди 2-3 степени, сообщает Telegram-канал 112.

На месте происшествия работали следователи. По предварительным данным, мужчина страдает расстройством личности.

Life Shot в Telegram поделился, что пострадавшему 45 лет, и его госпитализировали в московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. Склифосовского.

Мужчина поджег себя у телецентра Останкино – видео с места происшествия

"Сейчас он находится на ИВЛ (искусственная вентиляция легких – Ред.) ...Никаких лозунгов мужчина не произносил", – отмечается в сообщении.

Самосожжение возле телецентра Останкино – видео с места происшествия

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