В Москве мужчина поджег себя у телецентра Останкино: СМИ узнали имя

Мужчина, который горел, выжил и попал в московскую больницу, узнали журналисты.
В пятницу вечером, 26 февраля, в Москве возле телецентра Останкино мужчина облил себя какой-то жидкостью и поджег, а потом добежал до контрольно-пропускного пункта и попросил о помощи.
Самосожжение в Москве совершил Вадим Швецов, он госпитализирован с ожогами спины и груди 2-3 степени, сообщает Telegram-канал 112.
На месте происшествия работали следователи. По предварительным данным, мужчина страдает расстройством личности.
Life Shot в Telegram поделился, что пострадавшему 45 лет, и его госпитализировали в московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Мужчина поджег себя у телецентра Останкино – видео с места происшествия
"Сейчас он находится на ИВЛ (искусственная вентиляция легких – Ред.) ...Никаких лозунгов мужчина не произносил", – отмечается в сообщении.
Самосожжение возле телецентра Останкино – видео с места происшествия
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- Справка. Телевизионный технический центр Останкино находится в Москве по адресу ул. Академика Королева, 12, пишет Википедия.
- Центр построен в 1964-1967 годах одновременно с Останкинской телевышкой. Телецентр Останкино – это телевизионный и радиовещательный центр, который является федеральным государственным унитарным предприятием.
- Российский СМИ, подконтрольные властям, обвиняют в распространении пропаганды.