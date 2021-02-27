УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Москве мужчина поджег себя у телецентра Останкино: СМИ узнали имя

27 февраля 2021, 08:47

Мужчина, который горел, выжил и попал в московскую больницу, узнали журналисты.

У московского телецентра мужчина совершил самоподжог
У московского телецентра Останкино совершен самоподжог / Скриншот

В пятницу вечером, 26 февраля, в Москве возле телецентра Останкино мужчина облил себя какой-то жидкостью и поджег, а потом добежал до контрольно-пропускного пункта и попросил о помощи.

Самосожжение в Москве совершил Вадим Швецов, он госпитализирован с ожогами спины и груди 2-3 степени, сообщает Telegram-канал 112.

На месте происшествия работали следователи. По предварительным данным, мужчина страдает расстройством личности.

Life Shot в Telegram поделился, что пострадавшему 45 лет, и его госпитализировали в московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. Склифосовского.

Мужчина поджег себя у телецентра Останкино – видео с места происшествия

"Сейчас он находится на ИВЛ (искусственная вентиляция легких – Ред.) ...Никаких лозунгов мужчина не произносил", – отмечается в сообщении.

Самосожжение возле телецентра Останкино – видео с места происшествия

Читайте такжеОблил себя бензином и поджег: в центре Москвы произошла попытка самоубийства

  • Справка. Телевизионный технический центр Останкино находится в Москве по адресу ул. Академика Королева, 12, пишет Википедия.
  • Центр построен в 1964-1967 годах одновременно с Останкинской телевышкой. Телецентр Останкино – это телевизионный и радиовещательный центр, который является федеральным государственным унитарным предприятием.
  • Российский СМИ, подконтрольные властям, обвиняют в распространении пропаганды.
самосожжение новости Москвы
Сейчас вы просматриваете новость «В Москве мужчина поджег себя у телецентра Останкино: СМИ узнали имя». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Попытка военного переворота и обострение кризиса: что происходит в АрменииПопытка военного переворота и обострение кризиса: что происходит в Армении В ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопроводаВ ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода Евросоюз неожиданно изменил планы по санкциям против РоссииЕвросоюз неожиданно изменил планы по санкциям против России Байден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации КрымаБайден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации Крыма Россия в ООН разразилась резким обвинением в адрес УкраиныРоссия в ООН разразилась резким обвинением в адрес Украины
Следующий материал

Последние новости

10:08
Киеву синоптик сулит уход снега и скачок температуры
10:05
Украина и Россия разошлись на развилке и больше уже не сойдутся мнение
09:57
В Украине полномочия нардепов хотят ограничить двумя сроками - СНБО Видео
09:29
Гороскоп на 27 февраля для всех: тайный сон и любовная лапша Видео
09:16
В ТКГ назвали позитив для Киева от слияния "ДНР" и "ЛНР"
Реклама
09:05
В Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуострова Видео
08:47
В Москве мужчина поджег себя у телецентра Останкино: СМИ узнали имя Видео
08:17
За сутки в Украине выявили еще 8 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
07:46
В моду на весну входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Фото Видео
07:28
Украина не боится реакции Путина на санкции против его кума - Данилов Видео
06:49
Новые пленки о сущности Порошенко будут куда более шокирующими мнение
06:30
Что делать садоводу в марте – лунный календарь огородника на март 2021 Видео
05:32
Астролог назвал самый удачливый знак Зодиака марта 2021 Видео
05:04
Бывшая Андрея Богдана пришла на шоу Холостяк 2021 Видео
04:43
Дипломат объяснил, почему у России возникли проблемы с водой в Крыму Видео
04:33
Дуа Липа похвалилась сексуальными ножками в белье и кроссовках
04:07
Tvorchi представили хит Віч-на-віч и готовят альбом Видео
03:43
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
03:36
Бывший глава разведки Украины оценил шансы на военное нападение России Видео
02:09
В Сумах в зале облсовета в ходе сессии произошла драка Видео
Реклама
01:37
Создатель Района №9 снимает продолжение фильма
01:14
"Какие формы": Анита Луценко засветила прелести на аппетитном фото
00:47
Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 Видео
00:20
Украинцам назвали противопоказания и побочные эффекты прививки от COVID-19 Видео
00:10
У Шмыгаля рассказали о действиях Украины в случае достройки Северного потока-2 Видео
26 февраля, пятница
23:29
В Сумах две школьницы наглотались таблеток и оказались в реанимации Видео
22:58
Врач поведал, кому не нужно делать прививку от коронавируса Видео
22:44
В Минздраве рассказали об испытания новой вакцины на украинцах Видео
22:29
"Раздельно мы падаем": Зеленский отреагировал на слова Байдена о Крыме Видео
22:21
Что может стать причиной остановки дыхания во сне Видео
21:57
Зеленский изменил состав делегации Украины в ТКГ
21:55
Секс терапевт рассказала, зачем планировать секс Видео
21:55
Синоптики внезапно изменили прогноз погоды на начало марта Видео
21:28
Ученые назвали два супер продукта, которые останавливают старение Видео
21:24
Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине Видео
21:23
Вакцинация от коронавируса: как получить международный сертификат
20:54
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
20:41
В Минздраве рассказали о "побочках" после СOVID-вакцинации
20:31
В СНБО анонсировали новое заседание и назвали причину
20:15
Sony закрывает одну из своих самых старых и именитых студий
Реклама
20:06
Зеленский вновь отстранил от должности скандального главу КСУ Видео
20:05
Почему бывает плохо после кофе: кому не подходит этот напиток Видео
20:01
Евросоюз неожиданно изменил планы по санкциям против России Видео
19:45
Warner Bros работает над новой киновселенной Супермена
19:25
Новый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часов
19:11
Стали известны итоги заседания СНБО: против кого ввели санкции Видео
19:11
Появились хорошие новости для всех фанатов серии Dragon Age Видео
19:06
Ирина Морозюк в трусиках подняла майку перед зеркалом на пикантном фото
19:06
В Минцифре значительно упростят запись на прививку от COVID-19 Видео
19:00
Кинза: впечатляющие преимущества для здоровья пряности "с характером" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять