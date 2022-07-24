В Москве назвали Wi-Fi "Слава Украине": на человека донесли в полицию, но владельца роутера не нашли

Полиция в Москве ищет человека, который назвал свой Wi-Fi "Слава Украине" / ua.depositphotos.com, УНИАН, dp.ru

Житель города Москва подписал свою точку раздачи Wi-Fi "Слава Украине". Соседка, поймавшая сигнал, назвала его, дескать, "вражеским" и вызвала полицию. Правоохранители приехали на, мол, "место происшествия" и выяснили, что такая точка действительно есть. Но определить хозяина роутера им не удалось.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным сведениям, в дежурную часть одного из отделений полиции обратилась жительница многоэтажного дома в Бутырском районе Москвы. Женщина рассказала полицейским, что ей удалось "поймать слабый вражеский сигнал прямо в своей квартире на 11 этаже".

Читайте также"Ненавижу": украинская ведущая показала, как в Германии на нее напал россиянин за "Слава Украине"Вероятно, сторонница пропаганды Кремля выступила с требованием немедленно вычислить человека, который, дескать, "устроил диверсию".

Однако найти человека, который так назвал точку раздачи интернета, российской полиции пока так и не удалось.

"На место приехал отряд полиции, убедился, что Wi-Fi действительно существует, но вычислить, откуда идёт сигнал, не смог. Проверка продолжается до сих пор", - подчеркивается в сообщении Mash.

Напомним, ранее в Москве "заочно арестовали" украинского журналиста Дмитрия Гордона. Его обвинили в, дескать, "распространении фейков о российской армии, организации деятельности экстремистской организации и публичных призывах к развязыванию агрессивной войны".

В частности, Гордону "избрали меру пресечения" в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

"Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гордона Дмитрия (...) сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ", - указали российские СМИ.

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