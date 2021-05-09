В Москве опозорились с заглохшей БМП во время парада 9 мая

БМП-3 / zaoyouxi.com

В Москве 9 мая во время парада военной техники одна из бронемашин сломалась и не смогла сдвинуться с места.

Как сообщает Telegram-канал Подъем, инцидент произошел в воскресенье утром, 9 мая, на Тверской улице в столице РФ.

Отметим, что конфуз произошел перед началом прохождения военной техники по Красной площади.

На опубликованном видео запечатлено, что к технике сразу же подбежали военнослужащие, а находящийся внутри командир бронемашины подавал сигналы о помощи.

Добавим, что судя по всему инцидент произошел с БМП-3 армии РФ.

Справка: БМП-3 — советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю и совместных действий с танками в бою.В 1987 году она была принята на вооружение Советской армии. Состоит на вооружении армий многих стран, в том числе Украины.

Напомним, 9 мая в России отмечают 76-ю годовщину Победы. В Москве по этому поводу прошел парад. С трибуны к зрителям парада обратися глава Кремля Владимир Путин.