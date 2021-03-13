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В Москве сирота умерла из-за ворованных блинов

13 марта 2021, 03:03
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В столице РФ подросток скончалась в детдоме, узнали журналисты.

В детдоме Москвы сироту убили блины
В московском детдоме сироту убили блины / УНИАН

В Москве в четверг днем, 11 марта, в Центре содействия семейному воспитанию 16-летняя сирота наглоталась украденных блинов, испеченных по случаю Масленицы, подавилась и умерла.

Девочка страдала глубокой умственной отсталостью, имела ряд других серьезных проблем со здоровьем, и ей можно было есть только перетертую пищу, сообщает mk.ru.

По его данным, воспитанница воровала блины, которые повара напекли детям на полдник, – тарелку оставили без присмотра в раздаточной комнате одной из групп.

"…Заметив, что в раздаточной никого нет, девочка заскочила в комнату и принялась один за другим запихивать в рот блины: она их глотала один за другим, боясь быть пойманной. И в какой-то момент подавилась…", – выяснили журналисты.

Девочку принесли в медпункт полуживой, а потом приехала скорая помощь. Медики реанимировали сироту несколько минут, но не смогли вернуть к жизни.

  • Справка. В Москве на ул. Реутовская, 24Б находится государственное бюджетное учреждение Центр содействия семейному воспитанию №1 Департамента труда и социальной защиты населения города, говорится на dszn.ru.
  • Центр в частности оказывает услуги сиротам, а также детям, которые остались без попечения родителей.
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