В Москве сирота умерла из-за ворованных блинов

В московском детдоме сироту убили блины / УНИАН

В Москве в четверг днем, 11 марта, в Центре содействия семейному воспитанию 16-летняя сирота наглоталась украденных блинов, испеченных по случаю Масленицы, подавилась и умерла.

Девочка страдала глубокой умственной отсталостью, имела ряд других серьезных проблем со здоровьем, и ей можно было есть только перетертую пищу, сообщает mk.ru.

По его данным, воспитанница воровала блины, которые повара напекли детям на полдник, – тарелку оставили без присмотра в раздаточной комнате одной из групп.

"…Заметив, что в раздаточной никого нет, девочка заскочила в комнату и принялась один за другим запихивать в рот блины: она их глотала один за другим, боясь быть пойманной. И в какой-то момент подавилась…", – выяснили журналисты.

Девочку принесли в медпункт полуживой, а потом приехала скорая помощь. Медики реанимировали сироту несколько минут, но не смогли вернуть к жизни.