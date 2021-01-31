В Москве во время разгона сторонников Навального задержали "Бэтмена"

Трагикомическое завершения очередное дня протестов в России сторонников Алексея Навального.
В воскресенье, 31 января 2021 года, во время разгона протестов сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, в Москве сотрудники ОМОН задержали мужчину, который был одет в костюм супергероя комиксов Бэтмена. Соответствующее фото опубликовал Телеграм-канал "Пул №3".
На снимке несколько сотрудников российского спецназа конвоируют мужчину, который одет именно в костюм Бэтмена.
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Протесты в России
- 31 января по всей России прошли протестные акции в поддержку одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, который был задержан в аэропорту Шереметьево и арестован 18 января на 30 суток Химкинским городским судом. По законам РФ митинги являются незаконными, так как не были согласованы с властями. В результате этого в ходе мероприятий происходили задержания, сопровождающиеся жестким применением силы.
- Задержания с применением правоохранителями силовых мер прошли в Москве и Санкт-Петербурге. У СИЗО Матросская Тишина, куда поместили Алексея Навального, силовики массово паковали людей в автозаки.
- По словам активиста из Санкт-Петербурга Ивана Сорокина, митинги отличались небывалой жестокостью и большим количеством людей.
- По данным портала Овд.инфо, по состоянию на 23.00 по московскому времени правоохранители задержали 5045 людей.
- Журналистка и правозащитница Зоя Светова считает, что протестные акции в России будут продолжаться, однако силовики будут им жестко противостоять.
Автор: Дмитрий Видоменко