УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Москве во время разгона сторонников Навального задержали "Бэтмена"

31 января 2021, 22:23
Прослушать новость
Остановить

Трагикомическое завершения очередное дня протестов в России сторонников Алексея Навального.

Бэтмен
ОМОН задержал "Бэтмена" в Москве / Пул №3

В воскресенье, 31 января 2021 года, во время разгона протестов сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, в Москве сотрудники ОМОН задержали мужчину, который был одет в костюм супергероя комиксов Бэтмена. Соответствующее фото опубликовал Телеграм-канал "Пул №3".

На снимке несколько сотрудников российского спецназа конвоируют мужчину, который одет именно в костюм Бэтмена.

Читайте также"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных

Протесты в России

  • 31 января по всей России прошли протестные акции в поддержку одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, который был задержан в аэропорту Шереметьево и арестован 18 января на 30 суток Химкинским городским судом. По законам РФ митинги являются незаконными, так как не были согласованы с властями. В результате этого в ходе мероприятий происходили задержания, сопровождающиеся жестким применением силы.
  • Задержания с применением правоохранителями силовых мер прошли в Москве и Санкт-Петербурге. У СИЗО Матросская Тишина, куда поместили Алексея Навального, силовики массово паковали людей в автозаки.
  • По словам активиста из Санкт-Петербурга Ивана Сорокина, митинги отличались небывалой жестокостью и большим количеством людей.
  • По данным портала Овд.инфо, по состоянию на 23.00 по московскому времени правоохранители задержали 5045 людей.
  • Журналистка и правозащитница Зоя Светова считает, что протестные акции в России будут продолжаться, однако силовики будут им жестко противостоять.
новости России Бэтмен Алексей Навальный протесты в России
Сейчас вы просматриваете новость «В Москве во время разгона сторонников Навального задержали "Бэтмена"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных Миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗМиру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗ Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватилиУжас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за НавальнымЭкс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным "Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха
Следующий материал

Последние новости

22:23
В Москве во время разгона сторонников Навального задержали "Бэтмена"
22:18
Голос країни 11 сезон: как прошел 2 выпуск 31-01-2021: слепые прослушивания Видео
22:13
"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Видео
21:56
Мощный удар стихии: Украину накроют дожди и сильные снегопады Видео
21:21
Стало известно, как и когда похоронят Василия Ланового
Реклама
21:13
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
21:04
Пропагандисты России нашли "след США" в фильме Навального про "дворец Путина" Видео
20:55
10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого
20:50
В "ДНР" назвали дату старта вакцинации от COVID-19 прививкой РФ Видео
20:45
Энергичный педагог: под Запорожьем директриса сдала в ломбард школьные ноутбуки Видео
20:18
Резкий скачок газовых тарифов: эксперт назвал главную причину Видео
20:07
Военный эксперт рассказал, чем опасен Украине захваченный Крым Видео
19:51
Власти в России пригрозили соцсетям огромными штрафами из-за протестов в стране Видео
19:34
Ученые назвали вакцины, которые плохо защищают от нового штамма COVID-19 Видео
19:28
Навальный обратился к Берлину: о чем просит российский оппозиционер Видео
18:59
Знакомимся с Re:Verse – многообещающим мультиплеерным проектом по вселенной Resident Evil Видео
18:53
Путина сливают: экс-министр назвал неожиданную причину протестов в РФ Видео
18:48
Ксения Мишина рассказала об откровенных фото и предложениях от депутатов Видео
18:39
Серия протестов и угрозы: журналистка сделала прогноз о событиях в России Видео
18:08
"Сапоги чистить американцам": Жириновский побредил и пофантазировал о планах США насчет Украины Видео
Реклама
18:00
Длинные тренчи, белые кроссовки и прямые джинсы – классика уличной моды 2021 Фото
17:59
Легендарный Silent Hill возвращается на игровые экраны Видео
17:48
Невероятная жестокость: в РФ рассказали о зверском разгоне протестов Видео
17:29
Сотни тысяч граждан РФ в Украине: эксперт оценил худший сценарий по Донбассу Видео
17:18
Джулиани склонял Зеленского открыть дело против сына Байдена - Washinghton Post Видео
17:17
Переговоры Украины с главарями ОРДЛО: эксперт указал на важный момент Видео
16:40
Жену Навального задержали: стало известно, что с ней
16:38
В Москве сторонники Навального прыгают через авто, спасаясь от жестокости силовиков Видео
16:35
В магазине Google Play запущена акция: бесплатные игры и приятные скидки
16:32
Самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
16:15
СМИ узнали о серьезном ударе по Трампу перед импичментом
15:48
Облил себя бензином и поджег: в центре Москвы произошла попытка самоубийства Видео
15:45
Дикость российских силовиков: в Казани ОМОНовцы знатно поиздевались над протестующими Видео
15:44
В Украину запретили ввозить Мастера и Маргариту и книги Акунина: чиновник назвал причину Видео
15:29
США жестко оценили разгон новых протестов в РФ, появился ответ Москвы Видео
15:21
Знакомство с особняком Леди Димитреску: впечатления от демо Resident Evil 8 Видео
15:09
"Гадят в собственной стране": в России пригрозили проблемами соратникам Навального Видео
15:08
"Ярость силовиков похожа на шизофрению": известная актриса высказалась о разгоне протестов в РФ Видео
14:45
Завалит снегом и заморозит до -14 градусов: Украину атакует новый циклон Видео
14:43
Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Фото Видео
Реклама
14:28
Ситуация на Донбассе обостряется: Кравчук рассказал о проблеме в переговорах Видео
14:24
У Путина раскрыли планы на переговоры с США по Украине Видео
14:11
Xiaomi представила самую мощную зарядку для смартфонов и ноутбуков
14:07
Скандал вокруг Мотор Сичи: СБУ сорвала собрание акционеров, в Китае ответили на санкции Видео
13:48
Зеленскому придется или решиться на важный шаг, или покинуть пост – астролог
13:46
В Кремле раскрыли суть заявления Путина о глобальной войне в мире Видео
13:44
Ночные морозы и "жара" до +14 днем: чем украинцев удивит погода в первую неделю февраля Видео
13:37
Удар санкциями по окружению Путина: в Госдуме РФ сделали резкое заявление в адрес США Видео
13:13
Новая технология Sony позволит зрителям участвовать в VR-играх
12:43
Навальный выйдет на волю после кровавого бунта в 2021 году – астролог Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять