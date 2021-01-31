В Москве во время разгона сторонников Навального задержали "Бэтмена"

ОМОН задержал "Бэтмена" в Москве / Пул №3

В воскресенье, 31 января 2021 года, во время разгона протестов сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, в Москве сотрудники ОМОН задержали мужчину, который был одет в костюм супергероя комиксов Бэтмена. Соответствующее фото опубликовал Телеграм-канал "Пул №3".

На снимке несколько сотрудников российского спецназа конвоируют мужчину, который одет именно в костюм Бэтмена.

Читайте также"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных

Протесты в России