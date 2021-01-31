Серия протестов и угрозы: журналистка сделала прогноз о событиях в России

Протесты в России будут продолжаться - журналистка / Reuters

Правоохранители в Москве проводят жесткие задержания в ходе объявленных протестов в России. В Санкт-Петербурге силовики избивали протестующих, а в одном из регионов активистам угрожали оружием. Митинги будут продолжаться, однако силовики наверняка беспрецедентно усилят силовые меры против участников мероприятий.

Как рассказала российская журналистка Зоя Светова в эфире телеканала Украина 24, в Санкт-Петербурге были зафиксированы прецеденты избиения митингующих, а предположительно в Казани митингующим угрожали табельным оружием. Ситуация начинает напоминать события в Беларуси.

Впрочем, по ее словам, протесты наверняка продолжатся, однако власти могут на беспрецедентном уровне усилить меры по применению силы.Читайте такжеВ России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанные

"На прошлой неделе тоже задержания были очень жесткими, в той же Москве больше тысячи человек. Трудно сказать, что будет дальше, будет ли такое количество людей выходить каждые выходные, будет ли расти количество людей. Но для меня очевидно, что протесты будут продолжаться, репрессии тоже будут продолжаться. В ближайшие месяцы мы столкнемся с беспрецедентными репрессиями со стороны российской власти", - подчеркнула журналистка.

Протесты в России