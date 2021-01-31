УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Серия протестов и угрозы: журналистка сделала прогноз о событиях в России

31 января 2021, 18:39
Прослушать новость
Остановить

Люди говорят, что ситуация в России начала напоминать белорусские события, считает Зоя Светова.

Протесты, Навальный
Протесты в России будут продолжаться - журналистка / Reuters

Правоохранители в Москве проводят жесткие задержания в ходе объявленных протестов в России. В Санкт-Петербурге силовики избивали протестующих, а в одном из регионов активистам угрожали оружием. Митинги будут продолжаться, однако силовики наверняка беспрецедентно усилят силовые меры против участников мероприятий.

Как рассказала российская журналистка Зоя Светова в эфире телеканала Украина 24, в Санкт-Петербурге были зафиксированы прецеденты избиения митингующих, а предположительно в Казани митингующим угрожали табельным оружием. Ситуация начинает напоминать события в Беларуси.

Впрочем, по ее словам, протесты наверняка продолжатся, однако власти могут на беспрецедентном уровне усилить меры по применению силы.Читайте такжеВ России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанные

"На прошлой неделе тоже задержания были очень жесткими, в той же Москве больше тысячи человек. Трудно сказать, что будет дальше, будет ли такое количество людей выходить каждые выходные, будет ли расти количество людей. Но для меня очевидно, что протесты будут продолжаться, репрессии тоже будут продолжаться. В ближайшие месяцы мы столкнемся с беспрецедентными репрессиями со стороны российской власти", - подчеркнула журналистка.

Протесты в России

  • В воскресенье, 31 января, по всей территории России прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которого Химкинский суд арестовал 18 января на 30 суток. Официально российские акции являются незаконными, поэтому силовики устроили жесткий разгон протестных мероприятий.
  • Жесткие задержания прошли в Москве и Санкт-Петербурге. У СИЗО Матросская Тишина, где находится Алексей Навальный, активисты пытались убежать от силовиков, однако их паковали в автозаки с применением силы.
  • Активист Иван Сорокин заявил, что митинги в Санкт-Петербурге сопровождались небывалой жестокостью со стороны правоохранителей и большой численностью людей.

новости России протесты в России новости Москвы
Сейчас вы просматриваете новость «Серия протестов и угрозы: журналистка сделала прогноз о событиях в России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 2000 задержанных"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 2000 задержанных Миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗМиру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗ Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватилиУжас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за НавальнымЭкс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным "Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха
Следующий материал

Последние новости

19:40
Власти в России пригрозили соцсетям огромными штрафами из-за протестов в стране
19:34
Ученые назвали вакцины, которые плохо защищают от нового штамма COVID-19 Видео
19:28
Навальный обратился к Берлину: о чем просит российский оппозиционер Видео
18:59
Знакомимся с Re:Verse – многообещающим мультиплеерным проектом по вселенной Resident Evil Видео
18:53
Путина сливают: экс-министр назвал неожиданную причину протестов в РФ Видео
Реклама
18:48
Ксения Мишина рассказала об откровенных фото и предложениях от депутатов Видео
18:43
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
18:39
Серия протестов и угрозы: журналистка сделала прогноз о событиях в России Видео
18:08
"Сапоги чистить американцам": Жириновский побредил и пофантазировал о планах США насчет Украины Видео
18:00
Длинные тренчи, белые кроссовки и прямые джинсы – классика уличной моды 2021 Фото
17:59
Легендарный Silent Hill возвращается на игровые экраны Видео
17:48
Невероятная жестокость: в РФ рассказали о зверском разгоне протестов Видео
17:29
Сотни тысяч граждан РФ в Украине: эксперт оценил худший сценарий по Донбассу Видео
17:18
Джулиани склонял Зеленского открыть дело против сына Байдена - Washinghton Post Видео
17:17
Переговоры Украины с главарями ОРДЛО: эксперт указал на важный момент Видео
16:45
"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Видео
16:40
Жену Навального задержали: стало известно, что с ней
16:38
В Москве сторонники Навального прыгают через авто, спасаясь от жестокости силовиков Видео
16:35
В магазине Google Play запущена акция: бесплатные игры и приятные скидки
16:32
Самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
Реклама
16:17
1 февраля в Украине стартует регистрация на ВНО 2021 - полное расписание и все сроки Видео
16:15
СМИ узнали о серьезном ударе по Трампу перед импичментом
15:48
Облил себя бензином и поджег: в центре Москвы произошла попытка самоубийства Видео
15:45
Дикость российских силовиков: в Казани ОМОНовцы знатно поиздевались над протестующими Видео
15:44
В Украину запретили ввозить Мастера и Маргариту и книги Акунина: чиновник назвал причину Видео
15:29
США жестко оценили разгон новых протестов в РФ, появился ответ Москвы Видео
15:21
Знакомство с особняком Леди Димитреску: впечатления от демо Resident Evil 8 Видео
15:09
"Гадят в собственной стране": в России пригрозили проблемами соратникам Навального Видео
15:08
"Ярость силовиков похожа на шизофрению": известная актриса высказалась о разгоне протестов в РФ Видео
14:45
Завалит снегом и заморозит до -14 градусов: Украину атакует новый циклон Видео
14:43
Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Фото Видео
14:28
Ситуация на Донбассе обостряется: Кравчук рассказал о проблеме в переговорах Видео
14:24
У Путина раскрыли планы на переговоры с США по Украине Видео
14:11
Xiaomi представила самую мощную зарядку для смартфонов и ноутбуков
14:07
Скандал вокруг Мотор Сичи: СБУ сорвала собрание акционеров, в Китае ответили на санкции Видео
13:48
Зеленскому придется или решиться на важный шаг, или покинуть пост – астролог
13:46
В Кремле раскрыли суть заявления Путина о глобальной войне в мире Видео
13:44
Ночные морозы и "жара" до +14 днем: чем украинцев удивит погода в первую неделю февраля Видео
13:37
Удар санкциями по окружению Путина: в Госдуме РФ сделали резкое заявление в адрес США Видео
13:13
Новая технология Sony позволит зрителям участвовать в VR-играх
Реклама
12:43
Навальный выйдет на волю после кровавого бунта в 2021 году – астролог Видео
12:30
Культовые игры по Звёздным войнам перевыпустить для современных консолей Видео
11:58
"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 2000 задержанных Видео
11:57
Новый удар по окружению Путина: у Навального обратились к Байдену Видео
11:56
Спасет только чудо: Пономарев спрогнозировал судьбу Навального
11:16
История с дворцом Путина превратилась в дегенеративный водевиль мнение
11:03
Страдают юристы и айтишники: врач рассказала, как COVID-19 поражает молодежь Видео
10:45
В 2021-ом Украину накроет "девятый вал" мнение
10:44
Гороскоп для всех на 31 января: старт выгодного дела, выполнение капризов и неожиданный вердикт врача Видео
10:14
Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять