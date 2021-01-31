Власти в России пригрозили соцсетям огромными штрафами из-за протестов в стране

В Роскомнадзоре требуют от соцсетей удалить информацию, которую служба считает ложной / Reuters

На фоне протестов в России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предупредила социальные сети о возможной блокировке и штрафах из-за публикаций с "завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов".

Как сообщается на сайте Роскомнадзора, администраторы социальных сетей уже блокируют доступ с подобного рода сведениями. Если соцсети не удалят такую информацию, им грозит административный штраф на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей согласно действующему законодательству.

"На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации — с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеСША жестко оценили разгон новых протестов в РФ, появился ответ Москвы

Протесты в России