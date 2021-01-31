Власти в России пригрозили соцсетям огромными штрафами из-за протестов в стране

Юридическим лицам, согласно законодательству РФ, грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
На фоне протестов в России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предупредила социальные сети о возможной блокировке и штрафах из-за публикаций с "завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов".
Как сообщается на сайте Роскомнадзора, администраторы социальных сетей уже блокируют доступ с подобного рода сведениями. Если соцсети не удалят такую информацию, им грозит административный штраф на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей согласно действующему законодательству.
"На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации — с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеСША жестко оценили разгон новых протестов в РФ, появился ответ Москвы
Протесты в России
- 31 января по всей России прошли протестные акции в поддержку одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, который был задержан в аэропорту Шереметьево и арестован 18 января на 30 суток Химкинским городским судом. По законам РФ митинги являются незаконными, так как не были согласованы с властями. В результате этого в ходе мероприятий происходили задержания, сопровождающиеся жестким применением силы.
- Задержания с применением правоохранителями силовых мер прошли в Москве и Санкт-Петербурге. У СИЗО Матросская Тишина, куда поместили Алексея Навального, силовики массово паковали людей в автозаки.
- По словам активиста из Санкт-Петербурга Ивана Сорокина, митинги отличались небывалой жестокостью и большим количеством людей.
- Журналистка Зоя Светова считает, что протестные акции в России будут продолжаться, однако силовики будут им жестко противостоять.