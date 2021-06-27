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В Москве жестоко избили белорусского комика из-за шутки о русских

27 июня 2021, 21:46

Идрак рассказывал, как человеку южного происхождения тяжело снять квартиру в российской столице.

В Москве избили комика из Беларуси

В Москве сегодня жестко избили белорусского стендапера азербайджанского происхождения Идрака Мирзалзаде, рассказал он сам в Instagram.

На комика напали из-за его шутки в программе под названием "Разгоны", где он якобы оскорбил "русский народ".

Идрак рассказывал, как человеку южного происхождения тяжело снять квартиру в российской столице.

Он сказал, что обнаружил матрас, испачканный калом, когда в конечном итоге нашел себе жилье. Комик предположил, что русские "обмазываются говном и ложатся спать".

Мирзалзаде утверждает, что только за последний месяц в его адрес приходило несколько тысяч угроз. В частности, угрозы поступали после того, когда некоторые российские журналисты, включая Владимира Соловьева, выставили его русофобом, вырвав шутку о русских из контекста.

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По словам комика, нападение на него мотивировали денежным вознаграждением. Он отмечает, что никто из людей, которые писали ему оскорбления и угрозы, не ознакомились ни с передачей, откуда вырезали фрагмент с его выступлением, ни с контекстом.

При этом Мирзализаде общался с некоторыми людьми, которые начинали ему угрожать и вместе они приходили к выводу, что журналисты ввели общественность в заблуждение.

Комик утверждает, что столкнулся с радикальными движениями, занимающимися травлей людей по расовым, половым и прочим признакам.

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