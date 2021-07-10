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В Пентагоне открыто обвинили Россию и Китай в попытке подорвать стабильность в мире

10 июля 2021, 07:54
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Китай и Россия пытаются подорвать стабильный и открытый порядок в мире, сошлись во мнении глава Минобороны США и министр Вооруженных сил Франции.

Пентагон
В Пентагоне открыто обвинили Россию и Китай в попытке подорвать стабильность в мире / Reuters

Соединенные Штаты Америки будут продолжать консультироваться с Францией по поводу вызовов со стороны России в Европе и других регионах, заявили в Пентагоне. Там отметили, что также угрозу представляют действия Китая.

В совместном заявлении по итогам встречи в Вашингтоне главы Минобороны США Ллойда Остина и министра Вооруженных сил Франции Флоранса Парли сообщается, что вызовы со стороны России в Европе и в других частях вызывают обеспокоенность Вашингтона и Парижа.

"Ллойд Остин заверил, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам", - сказано в заявлении.

Министры также затронули тему угрозы со стороны Китая.

"Сегодня, некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе", - приводит военное ведомство слова Остина.

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Отношения США и Китая - о чем сообщалось ранее:

Журналисты американского издания The New York Times прогнозировали, что во время президентской каденции Джо Байдена Вашингтон и Пекин ожидает серьезное противостояние. В США обеспокоены стремительным ростом влияния китайского государства и намерены противостоять данной тенденции.

Глава Минобороны Штатов Ллойд Остин говорил, что борьба с Китаем – главный приоритет международной политики Америки. Байден давал задание Пентагону пересмотреть политику Вашингтона в отношении Пекина в сферах разведки, технологий, а также американского военного присутствия в районе Южно-Китайского моря.

В марте Китая запустил санкции против физических лиц и компаний США и Канады. Данные ограничения стали ответом на американские и канадские санкции в отношении Пекина за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

В мае разведывательное управление Министерства обороны США подготовило доклад о глобальных угрозах в 2021 году, в котором основное внимание уделяется угрозам, которые представляют Китай и Россия.

новости США Пентагон военная угроза
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