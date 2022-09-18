В Пентагоне высказались о реакции РФ на провал оккупантов в Украине

Милли / Википедия, Валерий Залужный

В США заявили, что что реакция России на потери и неудачи на войне в Украине нельзя предсказать. В Пентагоне призывают американские войска к повышенной бдительности.

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокий уровень готовности...", - сказал глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает Голос Америки.

Милли прибыл на военную базу в Польше, которая помогает Украине в военных действиях. Во время поездки он осмотрел противовоздушную оборонную базу, которая включает ракетный комплекс Patriot. Она может использоваться для обороны, если РФ рискнет вступить в войну с НАТО и атакует базу.

По оценкам Милли, американские войска в Европе не подвергаются какой-либо повышенной угрозе, но они должны находиться в состоянии готовности.

"В ходе войны вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", - сказал он.

Милли отметил, что война находится на новом этапе, и предположил, что ситуация может измениться через несколько недель или месяцев.

"В связи с этим мы должны очень внимательно следить за реакцией России на это", - добавил он.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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