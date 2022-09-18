УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Пентагоне высказались о реакции РФ на провал оккупантов в Украине

18 сентября 2022, 23:53

Милли отметил, что война находится на новом этапе, и предположил, что ситуация может измениться через несколько недель или месяцев.

Милли, пушка
Милли / Википедия, Валерий Залужный

В США заявили, что что реакция России на потери и неудачи на войне в Украине нельзя предсказать. В Пентагоне призывают американские войска к повышенной бдительности.

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокий уровень готовности...", - сказал глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает Голос Америки.

Милли прибыл на военную базу в Польше, которая помогает Украине в военных действиях. Во время поездки он осмотрел противовоздушную оборонную базу, которая включает ракетный комплекс Patriot. Она может использоваться для обороны, если РФ рискнет вступить в войну с НАТО и атакует базу.

По оценкам Милли, американские войска в Европе не подвергаются какой-либо повышенной угрозе, но они должны находиться в состоянии готовности.

"В ходе войны вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", - сказал он.

Милли отметил, что война находится на новом этапе, и предположил, что ситуация может измениться через несколько недель или месяцев.

"В связи с этим мы должны очень внимательно следить за реакцией России на это", - добавил он.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Читайте также:

война в Украине Пентагон
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:53

В Пентагоне высказались о реакции РФ на провал оккупантов в Украине

23:13

Поразительный успех: в Сватово ВСУ ликвидировали сразу 200 оккупантов одним "хлопком"Видео

22:55

В России скандал: Соловьев и другие в ярости набросились на Пугачеву из-за поддержки УкраиныВидео

22:52

"Еще раз бы поехала в Мариуполь": в Сети появилось видео допроса в плену "Пташки" с "Азовстали"Видео

22:31

Зеленский заинтриговал и объяснил "затишье" на фронтеВидео

Реклама
22:06

"Кольцо девушке осталось неподаренным": под Николаевом погиб 20-летний боец ВСУ из многодетной семьиВидео

22:04

Украину ждет резкий скачек цен на продукты в ноябре: эксперт рассказал, что стоит купить сейчасВидео

21:27

Вся в черном и со слезами на глазах: Елена Зеленская не одна приехала на похорон Елизаветы IIВидео

21:08

Плачьте, фанатки: Солист Måneskin выложил фото, где он неистово чмокает свою возлюбленную

20:58

Байден заговорил про поставки оружия из Китая в РоссиюВидео

20:17

Андрей Пионтковский. В кругах Путина говорят о его уничтоженииВидеоблоги

20:11

Военный эксперт объяснил, зачем Путин пачками шлет зэков воевать в УкраинуВидео

20:10

Вы еще террора не видели, соседи-русскиемнение

20:10

Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечьВидео

19:54

Война будет идти до лета 2023 года: военный эксперт назвал причиныВидео

19:28

На Украину надвигается волна арктического холода: синоптики назвали регионы, которые будут плавать

19:02

Россия бросает боевиков из ОРДЛО и отказывается лечить раненых - разведкаВидео

18:50

Михайлово чудо: поздравления, душевные открытки и картинки к светлому празднику

18:31

Как сэкономить деньги при оплате света: топ-6 способов от экспертов-коммунальщиковВидео

18:01

Не только вывод войск: Боррель назвал условия для заключения мира между Украиной и РФВидео

Реклама
17:55

Россия отправляет огромное количество ракет из Санкт-Петербурга в сторону Украины - YleВидео

17:41

В Кабмине рассказали, что будет со внедрением накопительных пенсийВидео

17:21

Все по-настоящему: Даша Кацурина показала романтический поцелуй с Дантесом

17:20

Чарльз III прогнал: принца Гарри и Меган Маркл "выгнали" с важного приема перед похоронами ЕлизаветыВидео

17:09

"Сумасшедший старикан не отступит": астролог спрогнозировала, как закончится война Украины и РФ

17:03

Коллаборанты из "ЛНР" не могут убежать в РФ, им грозит мобилизация - ГайдайВидео

16:52

"Разделение Украины": в Румынии поставили на место скандального экс-министраВидео

16:46

Какие вещи нельзя стирать в режиме быстрой стирки: 3 вида, которые должна знать каждая хозяйка

16:30

"Затоптал собственную репутацию": в России рассказали, чего лишился Галкин после изгнанияВидео

16:21

Успехи ВСУ на Херсонщине дали надежду на окончание войны - Боррель

16:20

Бисексуальная украинская модель рассказала, кто из отечественных артисток ее привлекаетВидео

16:10

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов": Пугачева публично вступилась за Галкина

15:58

Зеленский допустил возврат Крыма дипломатическим путемВидео

15:48

Прилет по военной части РФ: в Херсоне прогремели мощные взрывыВидео

15:36

Путин провалил все цели в боях: адмирал из Британии спрогнозировал, сколько может продолжаться война

15:33

Критик Соседов назвал Светлану Лободу "третьесортной штучкой-дрючкой": "Певица курам на смех!"

15:27

В Кремле всерьез обсуждают уход Путина из-за "болезни" – ПионтковскийВидео

15:24

Кабаева избавилась от нерожденной дочери: на аборте настоял Путин - СМИВидео

14:58

В освобожденном Подвысоком на Харьковщине подняли флаг УкраиныВидео

14:50

"Там нет будущего": пленный захватчик отказывается возвращаться по обмену в оккупированный ДонецкВидео

Реклама
14:15

"Я получила сообщение и прослезилась": Ольга Харлан рассказала, о чем ей пишет Дикусар с передовойВидео

14:13

Оккупанты устроили стрельбу в Херсоне: не могут поделить награбленное перед побегом - ПодолякВидео

13:36

"Зло лечится уничтожением": решить "российский вопрос" возможно лишь силой - ЕрмакВидео

13:18

Скандал вокруг экс-министра Румынии: Украина отреагировала на заявление о "передаче своих территорий"Видео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 сентября 2022: Близнецам – обиды, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам – ссорыВидео

12:59

Оккупанты считают потери: по базе РФ в Сватово нанесли мощный ударВидео

12:35

"Мы все ужасно скучаем по Вам": принцессы Йоркские попрощались с королевой Елизаветой IIВидео

12:25

Оккупанты на Харьковщине расстреляли из танка авто с медиками, которые эвакуировали пациентов: 4 погибшихВидео

12:13

Путину светит Гаага: Гиркин истерит из-за провалов на фронте и ждет революцию в РФВидео

11:59

В Украине выпал первый снег: в Сети показали фото заснеженных цветовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять