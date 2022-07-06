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В РФ сколачивают отряды "боевых зэков" и отправляют воевать в Украину – Bild

6 июля 2022, 22:58

Российскую частную военную компанию Вагнера доукомплектовывают заключенными и отправляют на войну.

тюрьма
В РФ заключенных вербуют на войну в Украину / Фото: REUTERS

На войну в Украину отправляют заключенных из тюрем РФ, рассказала правозащитница Ольга Романова.

Российскую частную военную компанию Вагнера доукомплектовывают заключенными и отправляют на войну в Украину, пишет немецкое издание Bild.

"С нами связался партнер человека, который был приговорен к четырем годам лишения свободы за кражу. Сейчас он присоединился к команде и вскоре должен отправиться в Украину. Говорят, что только из одного лагеря отправлено на фронт 40 человек", - рассказала правозащитница.

Что известно о зэках-наемниках из РФ

Отмечается, что российским заключенным за участие в войне в Украине обещают отменить оставшееся тюремное заключение, а также погашение судимость. Кроме того, им обещают платить по 200 тысяч рублей (более 3 тысяч евро). В случае их смерти – родственники получат по пять миллионов рублей (78,64 тысячи евро). За мародерство еще повысят зарплату.

"Сначала отряд наемников в тюрьмах пытался сближаться с людьми, ранее служившими в армии, но теперь берут и заключенных, не имеющих боевого опыта. Те, кто обратились, в основном были осуждены за кражи, нанесение телесных повреждений и преступления, связанные с наркотиками. Пока нам неизвестны случаи, когда осужденных убийц также отправляли в Украину", - рассказала Романова.

Журналисты добавляют, что использование криминалитета выгодно Кремлю, ведь в случае смерти заключенных на фронте – их не будет ни в одной статистике, запишут, что в российских тюрьмах умерли от несчастных случаев или болезней.

Читайте такжеТочный удар арты ВСУ: на Херсонщине ликвидировали сотни сирийских наемников

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на южном направлении ликвидировали большое число иностранных наемников – вероятно сирийцев.

Сирийские наемники принимали участие в боевых действиях в населенном пункте Чкалово Херсонской области.

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