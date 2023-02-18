В РФ создают новые частные армии: экс-депутат Госдумы назвал причину

В РФ создаются региональные ЧВК под эгидой губернаторов, рассказал Илья Пономарев.

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин / Скриншот, соцсети

В РФ практически все важные структуры начали формировать свои силовые подразделения – частные армии, заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

По его словам, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин делает все возможное для того, чтобы было больше подобных подразделений, потому что тем самым он создает свою сеть влияния внутри России. Такое мнение бывший депутат Госдумы высказал в интервью Главреду.

"В сферу влияния ЧВК "Вагнер" входят еще и подразделения губернаторов. Точнее, они не столько губернаторские, а региональные, но создаются под эгидой губернаторов, поэтому они тоже имеют определенное отношение к таким подразделениям", — пояснил он.

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В то же время собеседник обратил внимание на то, что в качестве конкурирующих структур в РФ также есть и ведомственные подразделения.

"Например, такие есть в Газпроме – они создаются как охранное подразделение для различных объектов (трубопроводы и т.д.), но, тем не менее, оно тоже военизированное подразделение. Есть свое подразделение и у Шойгу. Но, так или иначе, наиболее боеспособные подразделения – это пригожинское и кадыровское", — добавил Пономарев.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

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