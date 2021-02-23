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В России произошел взрыв на газопроводе: режим ЧС и проблема с транзитом

23 февраля 2021, 15:31

Взрыв на газопроводе в РФ случился утром 23 февраля.

/ orengrad.ru

Во вторник утром, 23 февраля, в Илекском районе Оренбургской области России прогремел взрыв на магистральном газопроводе Союз, обошлось без жертв.

После взрыва на газопроводе в Илекском районе введен режим чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергея Балыкина.

Из-за взрыва на газопроводе прекращен транзит газа из РФ по территории Казахстана через газоизмерительную станцию Алексеевка, говорится на сайте российского Минэнерго.

"Для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС Домбаровская… Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков", – добавили в министерстве.

В результате аварии без газа остались жители сел Герасимовка, Мустаево, Измайловка и Ржавка, а также хутора Барышников, сообщает orengrad.ru.

В Оренбургской области во вторник днем прогнозировалось около -20 градусов.

Газопровод Союз был поврежден на 108-м километре, загорелось голубое топливо.

  • Справка. Газопровод Союз принадлежит дочернему предприятию российского газового монополиста Газпрома – Газпром трансгаз Екатеринбург.
  • Газоизмерительной станцией называют совокупность оборудования, средств и систем, которые предназначены, в частности для измерения расхода природного газа, который транспортируют по магистральным газопроводам, пишет Википедия.
взрыв в России
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