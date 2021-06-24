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В России штамм Дельта убивает людей пачками: в Москве рекордное число смертей

24 июня 2021, 16:02
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По словам мэра Москвы Собянина, столица РФ находится почти на пике заболеваемости. Всего за последние сутки в России было выявлено 568 смертей от COVID-19.

Скорая помощь
В России штамм Дельта убивает людей пачками/ Reuters

В Москве и Санкт-Петербурге второй день подряд фиксируют рекордное количество умерших от коронавируса COVID-19 людей. Об этом сообщают российские СМИ и оперативный штаб российской столицы.

24 июня там сообщили о 92 и 99 смертях соответственно. За минувшие сутки, 23 июня, выявили 88 летальных случаев в столице РФ и 93 в Санкт-Петербурге.

По словам мэра Москвы Собянина, столица РФ находится почти на пике заболеваемости. Всего за последние сутки в России было выявлено 568 смертей и 20 182 новых случая COVID-19 — это максимальная цифра с января 2021 года.

С начала пандемии в России зафиксировано 5 388 695 случаев коронавируса. За весь период умерло 131 463 человека, выздоровели 4 915 615.

Стоит отметить, что такая ситуация с коронавирусом в соседней России возникла из-за попадания и распространения в стране "индийского" штамма коронавируса "Дельта", который является самым агрессивным и самым заразным.

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Читайте такжеВ ЕС стартовала экспертиза вакцины от коронавируса из России Спутник V

Напомним, ранее, 11 августа 2020 года, о регистрации вакцины от коронавируса Спутник V заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.

Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.

Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.

новости России коронавирус COVID-19
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