В США поставили РФ ультиматум из-за стягивания войск к границе Украины

Госдеп поставил ультиматум России / Фото Reuters

США требуют от России дать объяснения в связи с эскалацией на Донбассе и стягиванием войск к границе Украины.

"Мы попросили, чтобы Россия представила объяснения в связи с этими провокациями. Однако, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", - сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

Кроме того, представитель госдепартамента подчеркнул, что США считают действия России, в том числе и наращивание войск у границы с Украиной, эскалацией ситуации со стороны Кремля.

Также в Госдепе заверили, что США поддерживают Украину на фоне российской агрессии и провокаций вблизи украинской границы.

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Отметим, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на агрессию России, и заявил что украинская армия готова дать отпор любому.

Однако, по его словам, Украина будет идти дипломатическим путем для противодействия российской агрессии.

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