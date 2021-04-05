В США поставили РФ ультиматум из-за стягивания войск к границе Украины

Госдеп США просит объяснений от РФ из-за эскалации на Донбассе и наращивания войск у границы Украины.
США требуют от России дать объяснения в связи с эскалацией на Донбассе и стягиванием войск к границе Украины.
"Мы попросили, чтобы Россия представила объяснения в связи с этими провокациями. Однако, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", - сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.
Кроме того, представитель госдепартамента подчеркнул, что США считают действия России, в том числе и наращивание войск у границы с Украиной, эскалацией ситуации со стороны Кремля.
Также в Госдепе заверили, что США поддерживают Украину на фоне российской агрессии и провокаций вблизи украинской границы.
Читайте такжеУ Байдена сделали заявление о войсках РФ на границе с Украиной
Отметим, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на агрессию России, и заявил что украинская армия готова дать отпор любому.
Однако, по его словам, Украина будет идти дипломатическим путем для противодействия российской агрессии.
Российские войска на границе Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- Обучение своих войск Кремль планируют проводить в Брянске, Воронежской области, а также во временно оккупированном Крыму.
- "Мы понимаем, что кроме 28 батальонных тактических групп, которые уже несколько лет находятся у наших восточных границ, мы ориентировочно считаем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп", - сказал Хомчак.
- Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия проводит перемещение своих войск к границам Украины из-за повышенной активности войск НАТО.