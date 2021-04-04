Боррель сделал заявление из-за ситуации на Донбассе и агрессии РФ

Боррель высказался о ситуации на Донбассе / Reuters

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят на ближайшем заседании эскалацию на Донбассе и наращивание российских войск возле границ Украины.

"Беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В тоже время в пресс-службе министерства иностранных дел Украины заявили, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время телефонного разговора обсудили агрессию России на Донбассе и в Крыму.

Боррель пригласил украинского коллегу принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

Кулеба проинформировал собеседника о дестабилизирующих действиях России, в частности системном обострении ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, нежелание РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, наращивание военного присутствия вблизи границ, интенсивное распространение дезинформации.

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"Жозеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины: "Европейский союз с вами", - подчеркнули в МИД.

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