В США разнесли Путина: провалился в Украине и пошел на поклон к Ким Чен Ыну

Соединенные Штаты без раздумий ударят новыми санкциями как по России, так и по Северной Корее, сказал представитель Государственного департамента Мэттью Миллер.

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Путин потратил миллиарды долларов на войну против Украины, а теперь просит помощи у Ким Чен Ына - Госдеп / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

США обеспокоены встречей директора агрессора России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. У Вашингтона есть основания полагать, что они обсуждали поставки вооружений Москве. Путин провалился в войне против Украины и теперь, когда оккупанты понесли огромные потери, умоляет о помощи Ына. Штаты без проблем введут новые санкции как против Москвы, так и в отношении Пхеньяна. Об этом заявил представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.

В ходе брифинга Госдепа он сказал о том, что американцы обеспокоены встречей Путина и Ким Чен Ына. Есть предположения, согласно которым они обсуждали поставки россиянам вооружений.

"Мы еще не видели полной картины этой встречи и не знаем, какими будут ее результаты, но когда видишь, как Ким Чен Ын обещает предоставить полную, безусловную поддержку так называемой "священной борьбе" России за защиту своих интересов безопасности, что, конечно, не является тем, что она делает в войне против Украины, это, конечно, вызывает беспокойство", - сказал Миллер.

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Также он отметил, что Путин обратился за помощью к КНДР после того, как оккупанты провалили свое наступление на Украину и глава Кремля выглядит в такой ситуации крайне неубедительно.

"Полтора года назад Владимир Путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи, и провалился во всех своих максималистских, империалистических целях. А теперь, через полтора года, потеряв десятки тысяч российских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ына о помощи", - отметил американский чиновник.

Мэттью Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты "без колебаний" введут новые санкции как в отношении России, так и против Северной Кореи.

Встреча Путина и Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын 12 сентября на своем бронепоезде прибыл в Россию. Там он провел встречу с директором страны-агрессора Владимиром Путиным. Ким Чен Ын посетил РФ впервые с 2009 года и назвал свою поездку "стратегической".

В своем первом заявлении после встречи с Путиным Ким Чен Ын пожелал оккупантам России "победы" над Украиной. Диктатор сказал, что сотрудничество с Москвой – приоритет для КНДР.

В США предупредили Россию и КНДР о санкциях за военное сотрудничество. Рупор Путина Песков в ответ заявил, что Москва считает важными свои отношения с Пхеньяном.

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