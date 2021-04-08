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В США заявили, что Россия стянула самое большое количество войск с 2014 года

8 апреля 2021, 22:20

Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с начала война на Донбассе, заявили в Белом доме.

Джен Псаки
Джен Псаки высказалась о российских войсках у границ Украины / Reuters

Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в связи с этим Соединенные Штаты выразили обеспокоенность.

"Соединенные Штаты все более обеспокоены недавней эскалацией агрессии со стороны России на востоке Украины, включая перемещение российских войск на границе с Украиной", - сказала она.

Псаки также напомнила, что на этой неделе были убиты пять украинских военнослужащих.

"Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - подчеркнула Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Администрация президента США Джо Байдена обсуждаем с союзниками по НАТО обеспокоенность относительно роста напряженности в связи с нарушениями режима прекращения огня и региональной напряженности в Украине.

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Ситуация на Донбассе – о чем ранее сообщал Главред:

  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
  • 5 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
  • 6 апреля в российских вооруженных силах стартовали плановые контрольные проверки боеготовности армии. Войска выведены на полигоны с целью прохождения различных военных маневров. Проверка готовности войск организована во всех военных округах России.

Джейн Псаки российские войска война на Донбассе
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