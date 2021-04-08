В США заявили, что Россия стянула самое большое количество войск с 2014 года

Джен Псаки высказалась о российских войсках у границ Украины / Reuters

Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в связи с этим Соединенные Штаты выразили обеспокоенность.

"Соединенные Штаты все более обеспокоены недавней эскалацией агрессии со стороны России на востоке Украины, включая перемещение российских войск на границе с Украиной", - сказала она.

Псаки также напомнила, что на этой неделе были убиты пять украинских военнослужащих.

"Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - подчеркнула Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Администрация президента США Джо Байдена обсуждаем с союзниками по НАТО обеспокоенность относительно роста напряженности в связи с нарушениями режима прекращения огня и региональной напряженности в Украине.

Читайте такжеУ границы Украины нашли новый огромный лагерь российских войск

Ситуация на Донбассе – о чем ранее сообщал Главред: