В ВОЗ объяснили, почему снижаются темпы распространения COVID-19/ Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают заметное снижение темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен на очередном брифинге ведомства, который транслировался в сервисе микроблогов Twitter.

"Это происходит за счет целого ряда факторов и в первую очередь за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса и не допускать инфицирования других людей", — сказала она.

По словам ван Керкховен, большую роль в снижении темпов пандемии также сыграли действия властей государств по информированию населения о необходимых мерах для защиты от заражения, подготовка медработников и усилия в рамках кампаний вакцинации людей.

Тем не менее Керкховен призвала страны, в которых число зараженных COVID-19 снижается, продолжать соблюдать меры по борьбе с пандемией. Она добавила, что в настоящее время данные страны проходят критический этап.

Читайте такжеГлава ВОЗ сделал обнадеживающее заявление о коронавирусе

Коронавирус новости