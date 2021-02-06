В ВОЗ объяснили, почему снижаются темпы распространения COVID-19

Мария ван Керкховен, эксперт ВОЗ, на очередном брифинге в деталях объяснила причины того, что по всему миру падают темпы распространения COVID-19
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают заметное снижение темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен на очередном брифинге ведомства, который транслировался в сервисе микроблогов Twitter.
"Это происходит за счет целого ряда факторов и в первую очередь за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса и не допускать инфицирования других людей", — сказала она.
По словам ван Керкховен, большую роль в снижении темпов пандемии также сыграли действия властей государств по информированию населения о необходимых мерах для защиты от заражения, подготовка медработников и усилия в рамках кампаний вакцинации людей.
Тем не менее Керкховен призвала страны, в которых число зараженных COVID-19 снижается, продолжать соблюдать меры по борьбе с пандемией. Она добавила, что в настоящее время данные страны проходят критический этап.
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Коронавирус новости
- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавирусной инфекции, возможно, уже на пике. В некоторых государствах ситуация стабилизируется, однако Европа и Северная Америка остаются эпицентром распространения COVID-19.
- В ВОЗ считают, что европейские государства могут обойтись без введения жестких карантинных ограничений в том случае, если люди будут ответственно относиться к профилактическим мерам и соблюдать масочный режим.