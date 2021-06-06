Вероятные дочки Путина "засветились" в эфире российского телеканала

Мария Воронцова засветилась на российском ТВ

На одном из российских телеканалов выступила вероятная старшая дочь президента РФ Владимира ПутинаМария Воронцова. Интервью было записано во время Петербургского международного экономического форума.

На сайте телеканала Россия 24 Воронцову представили как кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии МЗ и члена президиума Российской ассоциации содействия науке.

Читайте такжеВ России начудили с памятником Александру III, который помпезно открыл Путин

В интервью она рассказала о генетических исследованьях, онкологических заболеваниях и про их раннюю диагностику.

На этом же форуме 4 июня по видеосвязи выступила вторая вероятная дочь Путина Екатерина Тихонова. Ее представили как замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ранее Главред писал о том, что Россию накрыла опасная волна коронавируса - люди массово игнорируют маски, в власти все равно на то, что происходит, и она с "с маниакальным упорством продвигают "Спутник V" на мировые рынки".

Тому очень простое объяснение – деньги, которые в связи с этим сыпятся в карманы дочери президента России Владимира Путина Екатерины Тихановой и ее друзей-бизнесменов из близкого окружения, сообщил российский социолог Игорь Эйдман.