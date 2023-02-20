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Вероятность отставки Шойгу: Пономарев рассказал о склоках в окружении Путина

20 февраля 2023, 03:30
Илья Пономарев объяснил тактику Владимира Путина.
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу / сайт Кремля

Давление в РФ на Владимира Путина относительно замены военного руководства будет усиливаться, заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

"В силу характера Путина, он будет этому сопротивляться, потому что он никогда не сдает своих людей под давлением", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Собеседник отметил, что не ждет в ближайшее время понижения статуса Евгения Пригожина или главы Чечни Рамзана Кадырова.

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"Именно поэтому статусу ни Пригожина, ни Кадырова просто ничто не угрожает, потому что Путину важно иметь баланс сил в своем окружении для того, чтобы иметь возможность давить на своих военачальников и шантажировать их тем, что он может в любой момент их уволить и кого-то назначить на их место. Но при этом я не думаю, что это произойдет в ближайшее время", — добавил Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу попал в немилость Владимира Путина после провала войны в Украине.

Хозяин Кремля не будет принимать кадровые решения в тот момент, когда они могут негативно повлиять на ход войны.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что возвращение Украиной Крыма военным путем станет спусковым крючком для изменения политических раскладов в Кремле. Битва за трон может быть очень жесткой. Претендентов на пост президента РФ очень много, оптимальным вариантом для Кремля видится сын секретаря российского Совбеза Дмитрий Патрушев. Однако его кандидатура вряд ли устроит другие кремлевские кланы.

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