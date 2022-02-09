Военные РФ застряли в болоте: в сети появилось курьезное видео сражения солдатов с местными дорогами

Военные РФ застряли в болоте / Reuters

Российские солдаты, которые на данный момент дислоцируются в Ростовской области, пострадали от непогоды. Они застряли в болоте.

В сети появилось забавное видео сложного передвижения сил России по региону из-за дождя.

Пользователи сразу же высмеяли военное руководство страны-агрессора.

"Воевать в таких условиях либо уже очень поздно, либо еще очень рано. Так что Кремль со своим дранг нах вестом ("давление на Восток" – ред.) уже явно опоздал",– пишут в сети.

В комментариях пользователи написали:

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"Треплются ржавой техникой и своей немощью".

"Две главные русские беды (дураки и дороги) нашли друг друга".

"Зомби наступают".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 7 февраля, использовал термин холодной войны, сказав журналистам во время полета в Москву, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон встретились во время визита Макрона в Киев во вторник, 8 февраля. После переговоров лидер Франции заявил, что Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины и РФ военным давлением на границах давит на международное сообщество.

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