Макрон пообещал Путину, что Украины не будет в НАТО - иноСМИ

Эти предложения не одобрили партнеры Североатлантического альянса.
Британская газета Financial Times сообщила о якобы заключении соглашения между Россией и Францией, после того, как Эммануэль Макрон встретился с Владимиром Путиным в России.
Как пишет таблоид The Daily Mail со ссылкой на информированные источники, французский лидер заявил, что Путин готов остановить эскалацию на российско-украинском пограничье. Макрон подчеркнул, что глава РФ даже готов не устраивать постоянные военные базы или дислоцировать войска в Беларуси.
Также таблоид приводит слова Путина, который сказал, что некоторые предложения Парижа могут стать основой для урегулирования конфликта на Донбассе.
СМИ пишут, что речь идет о гарантиях невступления Украины в НАТО, которые пообещал Макрон Путину. Однако их не одобрены партнеры по НАТО, в том числе Великобритания.
Макрон в урегулировании конфликта России и Украины
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 7 февраля, использовал термин холодной войны, сказав журналистам во время полета в Москву, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией.
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон встретились во время визита Макрона в Киев во вторник, 8 февраля. После переговоров лидер Франции заявил, что Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины и РФ военным давлением на границах давит на международное сообщество.
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