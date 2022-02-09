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Макрон пообещал Путину, что Украины не будет в НАТО - иноСМИ

9 февраля 2022, 15:54

Эти предложения не одобрили партнеры Североатлантического альянса.

Путин, Макрон
Путин якобы договорились с Макроном о невступлении Украины в НАТО / Reuters

Британская газета Financial Times сообщила о якобы заключении соглашения между Россией и Францией, после того, как Эммануэль Макрон встретился с Владимиром Путиным в России.

Как пишет таблоид The Daily Mail со ссылкой на информированные источники, французский лидер заявил, что Путин готов остановить эскалацию на российско-украинском пограничье. Макрон подчеркнул, что глава РФ даже готов не устраивать постоянные военные базы или дислоцировать войска в Беларуси.

Также таблоид приводит слова Путина, который сказал, что некоторые предложения Парижа могут стать основой для урегулирования конфликта на Донбассе.

СМИ пишут, что речь идет о гарантиях невступления Украины в НАТО, которые пообещал Макрон Путину. Однако их не одобрены партнеры по НАТО, в том числе Великобритания.

Макрон в урегулировании конфликта России и Украины

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 7 февраля, использовал термин холодной войны, сказав журналистам во время полета в Москву, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон встретились во время визита Макрона в Киев во вторник, 8 февраля. После переговоров лидер Франции заявил, что Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины и РФ военным давлением на границах давит на международное сообщество.

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