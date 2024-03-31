Войска РФ за две недели сбросили 14 авиабомб на Белгородскую область - СМИ

Оккупационные войска страны-агрессора России сбрасывают по Белгородской области бомбы ФАБ-500 – бомбы находят в разных населенных пунктах региона.

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Войска России применяют авиабомбы в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, GoogleMaps

Воздушно-космические силы РФ снова нанесли бомбовые удары по территории Белгородской области. Были сброшены две 500-килограммовые авиабомбы с фугасной боеголовкой ФАБ.

Как сообщает ASTRA, бомбы были найдены в двух километрах от села Крюкова в субботу, 30 марта.

Издание отмечает, что речь идет уже о 14-м случае за две недели в Белгородской области.

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Бои в Белгородской области

20 марта в Русском добровольческом корпусе показали кадры боев с армией Кремля в Белгородской области. Российские войска пытались штурмовать позиции добровольцев, но сами понесли потери.

Россия сама уничтожила "ФАБами" село под Белгородом, написал военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. Проанализировав одно из видео, он пришел к выводу, что войска РФ применяли управляемые авиабомбы ФАБ-500 в населенном пункте Грайворонского района.

Многие пленные оккупанты захотели перейти на сторону Украины, отметил глава РДК Денис Капустин. По его словам, в составе подразделения воюют и бывшие бойцы ЧВК Вагнер, которые достойно проявляют себя на поле боя.

Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои. Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область. Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области. Операция ополченцев в России продолжается.

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