Возможна техногенная катастрофа: разведка узнала о новых проблемах со строительством СП-2

Судно Катунь с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо / szru.gov.ua

Из-за отказа иностранных компаний привлекать передовой технологический флот к строительству Северного потока-2, Россия вынуждена достраивать газопровод собственными силами. Для этого РФ использует технологически устаревшие суда, которые находятся в предаварийном состоянии.

Как сообщает Служба внешней разведки Украины, в строительстве используются суда Venie, Владислав Стрижов, Юрий Топчев, Умка, Vengery, Финвал, Errie, Катунь.

Так, судно Катунь с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо (Дания). Оно имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления. Кроме того, тактико-технические характеристики судна Умка не соответствуют максимальным скоростям и нагрузкам, которые использует Россия для завершения строительства.

"По оценкам экспертной среды, использования технологически устаревших судов и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузках", - говорится в сообщении.

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