Возможна техногенная катастрофа: разведка узнала о новых проблемах со строительством СП-2

РФ вынуждена достраивать газопровод собственными силами. При этом используются технологически устаревшие суда, которые находятся в предаварийном состоянии.
Из-за отказа иностранных компаний привлекать передовой технологический флот к строительству Северного потока-2, Россия вынуждена достраивать газопровод собственными силами. Для этого РФ использует технологически устаревшие суда, которые находятся в предаварийном состоянии.
Как сообщает Служба внешней разведки Украины, в строительстве используются суда Venie, Владислав Стрижов, Юрий Топчев, Умка, Vengery, Финвал, Errie, Катунь.
Так, судно Катунь с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо (Дания). Оно имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления. Кроме того, тактико-технические характеристики судна Умка не соответствуют максимальным скоростям и нагрузкам, которые использует Россия для завершения строительства.
"По оценкам экспертной среды, использования технологически устаревших судов и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузках", - говорится в сообщении.
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Строительство Северного потока-2 - о чем ранее писал Главред:
- Строительство газопровода Северный поток-2 было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
- Но с декабря 2020 года строительство возобновилось.
- В итоге укладку газопровода ведут российские корабли.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.
- Российская транснациональная корпорация Газпром планирует запустить в работу газопровод Северный поток-2 уже в 2021 году.