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Возможна техногенная катастрофа: разведка узнала о новых проблемах со строительством СП-2

2 апреля 2021, 12:02
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РФ вынуждена достраивать газопровод собственными силами. При этом используются технологически устаревшие суда, которые находятся в предаварийном состоянии.

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Судно Катунь с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо / szru.gov.ua

Из-за отказа иностранных компаний привлекать передовой технологический флот к строительству Северного потока-2, Россия вынуждена достраивать газопровод собственными силами. Для этого РФ использует технологически устаревшие суда, которые находятся в предаварийном состоянии.

Как сообщает Служба внешней разведки Украины, в строительстве используются суда Venie, Владислав Стрижов, Юрий Топчев, Умка, Vengery, Финвал, Errie, Катунь.

Так, судно Катунь с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо (Дания). Оно имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления. Кроме того, тактико-технические характеристики судна Умка не соответствуют максимальным скоростям и нагрузкам, которые использует Россия для завершения строительства.

"По оценкам экспертной среды, использования технологически устаревших судов и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузках", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСША добьют Северный поток-2, у РФ нет шансов – Atlantic Council

  • РФ достраивает СП-2 собственными силами
    РФ достраивает СП-2 собственными силами szru.gov.ua
  • РФ достраивает СП-2 собственными силами
    РФ достраивает СП-2 собственными силами szru.gov.ua
  • РФ достраивает СП-2 собственными силами
    РФ достраивает СП-2 собственными силами szru.gov.ua
  • РФ достраивает СП-2 собственными силами
    РФ достраивает СП-2 собственными силами szru.gov.ua

Строительство Северного потока-2 - о чем ранее писал Главред:

  • Строительство газопровода Северный поток-2 было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
  • Но с декабря 2020 года строительство возобновилось.
  • В итоге укладку газопровода ведут российские корабли.
  • 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.
  • Российская транснациональная корпорация Газпром планирует запустить в работу газопровод Северный поток-2 уже в 2021 году.

новости России санкции Северный поток-2
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