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В ЕС назвали цель Путина и поставили ультиматум по Северному потоку-2

6 марта 2021, 18:11
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Евросоюз призвали демонстрировать более уверенное поведение в своей внешней политике.

Северный поток-2
В Европарламенте предлагают обязать Россию пойти на уступки ЕС для запуска Северного потока-2 / Reuters

Германия не намерена останавливать строительство газопровода Северный поток-2, поэтому Евросоюз должен использовать трубопровод в качестве инструмента давления на Россию. Данный проект нужен России для экономической поддержки системы Владимира Путина, которая направлена против ЕС. Поэтому Брюссель должен поставить России условие, при котором СП-2 будет полноценно введен в эксплуатацию только в том случае, если РФ вернется к сотрудничеству с ЕС, сказал глава крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер, сообщает Spiegel.

"Он ("Северный поток 2") экономически стабилизирует систему (президента РФ Владимира) Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов", - отметил Вебер, добавив, что запуск в работу газопровода Северный поток-2 следует связать с дальнейшим поведением российских властей.Читайте такжеВ ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода

В частности, он предлагает условие, при котором СП-2 полноценно заработает только в том случае, если Россия вернется к сотрудничеству с ЕС.

"Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере", - добавил Вебер.

Также он подчеркнул, что Евросоюз должен демонстрировать более уверенное поведение в своей внешней политике и отказаться от наивных представлений по работе с Владимиром Путиным и другими субъектами мировой политики.

Северный поток-2 новости

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