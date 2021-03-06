В ЕС назвали цель Путина и поставили ультиматум по Северному потоку-2

Евросоюз призвали демонстрировать более уверенное поведение в своей внешней политике.
Германия не намерена останавливать строительство газопровода Северный поток-2, поэтому Евросоюз должен использовать трубопровод в качестве инструмента давления на Россию. Данный проект нужен России для экономической поддержки системы Владимира Путина, которая направлена против ЕС. Поэтому Брюссель должен поставить России условие, при котором СП-2 будет полноценно введен в эксплуатацию только в том случае, если РФ вернется к сотрудничеству с ЕС, сказал глава крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер, сообщает Spiegel.
"Он ("Северный поток 2") экономически стабилизирует систему (президента РФ Владимира) Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов", - отметил Вебер, добавив, что запуск в работу газопровода Северный поток-2 следует связать с дальнейшим поведением российских властей.Читайте такжеВ ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода
В частности, он предлагает условие, при котором СП-2 полноценно заработает только в том случае, если Россия вернется к сотрудничеству с ЕС.
"Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере", - добавил Вебер.
Также он подчеркнул, что Евросоюз должен демонстрировать более уверенное поведение в своей внешней политике и отказаться от наивных представлений по работе с Владимиром Путиным и другими субъектами мировой политики.
Северный поток-2 новости
- Новые проблемы с завершением строительства СП-2 возникли у России после того, как 1 января 2021 года вступил в силу новый оборонный бюджет США, в котором предусмотрена возможность введения санкций против компаний, которые связаны с энергетическим проектом.
- В Госдепе США заявляли о готовности к введению санкций против Северного потока-2. Вашингтон следит за строительством и сертификацией трубопровода.
- В Дании продолжается достройка одного из последних участков СП-2. Трубоукладку 6 февраля начало судно Фортуна, которое уже находится под американскими санкциями. Вскоре к работам должны подключить трубоукладчик Академик Черский. Ранее достроить участок планировали к апрелю, однако сроки перенесены на конец сентября.
- 23 февраля стало известно о выходе из проекта СП-2 как минимум 18 компаний, среди которых и страховая компания Munich Re. Компании покинули проект из-за опасений попасть под санкции США.
- 24 февраля из проекта Северный поток-2 вышла крупная нефтегазовая компания Wintershall Dea, профинансировавшая строительство газопровода на сумму около 730 миллионов евро.
- Глава Мюнхенской конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил сценарий реализации газопровода Северный поток-2. Трубопровод может быть введен в эксплуатацию в том случае, если ЕС получит доступ к трубе, а Россия согласится на ряд условий, среди которых – завершение российско-украинского конфликта на Донбассе.