Выборы президента в США: когда будут известны результаты голосования

Главное:
- Результаты выборов обычно первыми объявляют СМИ
- Есть некоторые нюансы, которые могут повлиять на время ожидания результатов
- В одной из общин США избиратели уже проголосовали
Сегодня, 5 ноября, Соединенные Штаты Америки выбирают президента. За пост соревнуются действующий вице-президент США Камала Харрис и бывший президент США Дональд Трамп.
Содержание
- Когда будут известны результаты голосования в США
- Что может задержать подсчет голосов
- Первые результаты
Стоит заметить, что эти президентские выборы в США считаются одним из наименее предсказуемых за много лет, ведь равные шансы на победу сохраняют оба кандидата.
Когда будут известны результаты голосования в США
В США победителя президентских выборов первыми фактически объявляют СМИ. Они собирают и обобщают информацию от отдельных штатов.
Время работы избирательных участков в каждом штате отличается. Некоторые из них открылись с 5 утра (в 12:00 по Киеву). Почти все штаты (за исключением Гавайев и Аляски) должны закрыть участки до 6:00 6 ноября по Киеву, после чего начнется подсчет голосов. Более 80 миллионов человек в этом году проголосовали досрочно.
По словам ВВС, как показывает опыт предыдущих выборов, предварительные данные о победителе могут стать известны около 23:00 по восточному времени США (6:00 по Киеву).
В частности, в 2016 году Дональда Трампа объявили победителем в поединке с Хиллари Клинтон около 10:00 по киевскому времени на следующий день после выборов (03:00 по североамериканскому восточному времени).
В 2012 году, когда Барак Обама победил Митта Ромни и во второй раз стал президентом США, медиа прогнозировали его победу еще до полуночи вторника, дня голосования.
В 2000 году определение результатов выборов в противостоянии между Джорджем Бушем-младшим и Элом Гором затянулось из-за пересмотра результатов выборов во Флориде. Голосование состоялось 7 ноября, но результаты объявили только 12 декабря. Тогда Верховный суд США проголосовал за приостановку процесса пересчета голосов в штате, что сделало Буша победителем.
Что может задержать подсчет голосов
Результаты голосования подводят отдельно в каждом из штатов США по очень разным процедурам.
На продолжительность этого процесса могут повлиять:
- потребность в пересчете голосов;
- юридические обжалования результатов;
- чрезвычайные события, в частности беспорядки на избирательных участках;
- особенности подсчета и сведения данных голосования в день выборов, досрочных голосов и голосов, поданных по почте, обжалованных бюллетеней, а также голосов, присланных из-за рубежа;
- продолжительность определения результатов голосования в "шатких" штатах, от которых может зависеть судьба выборов.
Первые результаты
Как пишет CNN, сейчас голосование в самом разгаре и большинство американцев только собираются отдать свой голос. Однако, в общине Диксвилл-Нотч на севере Соединенных Штатов уже проголосовали все избиратели. В голосовании участвовали четверо республиканцев и двое независимых избирателей. Трое избирателей поддержали Харрис, трое - Трампа.
Выборы президента США 2024 года
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.
В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.
Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.
В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.
Выборы в США - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, 3 ноября сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в 4 штатах, которые "колеблются".
Также известно, что президент США Джо Байден обеспокоен относительно возможных последствий президентских выборов. Риторика кантидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату".
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не страшна для Украины, поскольку как демократы, так и республиканцы хотят достичь справедливого мира.
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