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Выборы президента в США: когда будут известны результаты голосования

Мария Николишин
5 ноября 2024, 16:57
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Участки в США должны закрыть до 6:00 6 ноября по Киеву.
Выборы президента в США: когда будут известны результаты голосования
Выборы в США / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Главное:

  • Результаты выборов обычно первыми объявляют СМИ
  • Есть некоторые нюансы, которые могут повлиять на время ожидания результатов
  • В одной из общин США избиратели уже проголосовали

Сегодня, 5 ноября, Соединенные Штаты Америки выбирают президента. За пост соревнуются действующий вице-президент США Камала Харрис и бывший президент США Дональд Трамп.

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Стоит заметить, что эти президентские выборы в США считаются одним из наименее предсказуемых за много лет, ведь равные шансы на победу сохраняют оба кандидата.

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Когда будут известны результаты голосования в США

В США победителя президентских выборов первыми фактически объявляют СМИ. Они собирают и обобщают информацию от отдельных штатов.

Время работы избирательных участков в каждом штате отличается. Некоторые из них открылись с 5 утра (в 12:00 по Киеву). Почти все штаты (за исключением Гавайев и Аляски) должны закрыть участки до 6:00 6 ноября по Киеву, после чего начнется подсчет голосов. Более 80 миллионов человек в этом году проголосовали досрочно.

По словам ВВС, как показывает опыт предыдущих выборов, предварительные данные о победителе могут стать известны около 23:00 по восточному времени США (6:00 по Киеву).

В частности, в 2016 году Дональда Трампа объявили победителем в поединке с Хиллари Клинтон около 10:00 по киевскому времени на следующий день после выборов (03:00 по североамериканскому восточному времени).

В 2012 году, когда Барак Обама победил Митта Ромни и во второй раз стал президентом США, медиа прогнозировали его победу еще до полуночи вторника, дня голосования.

В 2000 году определение результатов выборов в противостоянии между Джорджем Бушем-младшим и Элом Гором затянулось из-за пересмотра результатов выборов во Флориде. Голосование состоялось 7 ноября, но результаты объявили только 12 декабря. Тогда Верховный суд США проголосовал за приостановку процесса пересчета голосов в штате, что сделало Буша победителем.

Что может задержать подсчет голосов

Результаты голосования подводят отдельно в каждом из штатов США по очень разным процедурам.

На продолжительность этого процесса могут повлиять:

  • потребность в пересчете голосов;
  • юридические обжалования результатов;
  • чрезвычайные события, в частности беспорядки на избирательных участках;
  • особенности подсчета и сведения данных голосования в день выборов, досрочных голосов и голосов, поданных по почте, обжалованных бюллетеней, а также голосов, присланных из-за рубежа;
  • продолжительность определения результатов голосования в "шатких" штатах, от которых может зависеть судьба выборов.

Первые результаты

Как пишет CNN, сейчас голосование в самом разгаре и большинство американцев только собираются отдать свой голос. Однако, в общине Диксвилл-Нотч на севере Соединенных Штатов уже проголосовали все избиратели. В голосовании участвовали четверо республиканцев и двое независимых избирателей. Трое избирателей поддержали Харрис, трое - Трампа.

Выборы президента в США: когда будут известны результаты голосования
Выборы в США / Инфографика: Главред

Выборы президента США 2024 года

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 3 ноября сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в 4 штатах, которые "колеблются".

Также известно, что президент США Джо Байден обеспокоен относительно возможных последствий президентских выборов. Риторика кантидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату".

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не страшна для Украины, поскольку как демократы, так и республиканцы хотят достичь справедливого мира.

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