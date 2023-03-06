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"Захват спецслужбами Украины": в Петербурге переполошились после экстренной посадки Ту-22М3

6 марта 2023, 10:04
Ракетоносец страны-агрессора России Ту-22М3 совершил экстренную посадку в петербуржском аэропорту Пулково якобы из-за плохих погодных условий.
Санкт-Петебург, посадка Ту-22М3
В аэропорт Пулково позвонили и сказали, что Ту-22М3 якобы "захватили украинский спецслужбы" / Википедия, Известия

В аэропорту Пулково в городе Санкт-Петербург совершил экстренную посадку авианосец ВКС страны-оккупанта России Ту-22М3. После этого в аэропорт позвонили неизвестные и заявили, что борт якобы "захвачен спецслужбами Украины". В результате военный самолет оккупантов начали проверять, но никаких "летающих диверсантов" там не обнаружили.

Местное издание Фонтанка в воскресенье вечером, 5 марта, сообщило, что российский военный самолет оккупантов Ту-22М3 запросил аварийную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга.

По данным Известия, в Пулково говорили, что не знают о запланированной посадке, а сам аэропорт работает в штатном режиме.

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Позже РБК сообщило, что Ту-22М ВКС страны-агрессора приземлился в аэропорту Пулково по причине неблагоприятных погодных условий.

"Самолет сел, все в порядке, посадка не была аварийной", - рассказал источник.

Ту-22М3
Ракетоносец ВКС агрессора России Ту-22М3 с подвешенной ракетой Х-22 экстренно приземлился в Санкт-Петербурге / Известия

"Самолет захвачен спецслужбами Украины"

По данным Telegram-канала SHOT, в аэропорт Пулково после того как там экстренно сел Ту-22М3, позвонили неизвестные и заявили о якобы "захвате борта спецслужбами Украины".

После, дескать, "сигнала" там решили поискать "летающих украинских диверсантов", но не нашли.

"Севший в Пулково бомбардировщик Ту-22М3 захвачен спецслужбами Украины", — примерно такое сообщение поступило в петербургский аэропорт после внеплановой посадки военного самолёта этим вечером…После их звонка, на всякий случай, всё ещё раз проверили, но никаких летающих диверсантов не нашли", - подчеркивается в сообщении.

"НЛО" в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 28 февраля временно закрывали воздушное пространство над городом. Причиной стало обнаружение в воздухе неопознанного летательного объекта. В Сети писали, что в городе вводили план "Ковер" и поднимали в небо свою авиацию.

Сообщалось, что "НЛО" установили в 160-200 километрах от Петербурга.

Спустя некоторое время воздушное пространство над Санкт-Петербургом было открыто.

Какое конкретно "НЛО" летало в воздухе страны-оккупанта России, в Москве решили не сообщать.

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