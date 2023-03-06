"Захват спецслужбами Украины": в Петербурге переполошились после экстренной посадки Ту-22М3

В аэропорту Пулково в городе Санкт-Петербург совершил экстренную посадку авианосец ВКС страны-оккупанта России Ту-22М3. После этого в аэропорт позвонили неизвестные и заявили, что борт якобы "захвачен спецслужбами Украины". В результате военный самолет оккупантов начали проверять, но никаких "летающих диверсантов" там не обнаружили.
Местное издание Фонтанка в воскресенье вечером, 5 марта, сообщило, что российский военный самолет оккупантов Ту-22М3 запросил аварийную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга.
По данным Известия, в Пулково говорили, что не знают о запланированной посадке, а сам аэропорт работает в штатном режиме.
Позже РБК сообщило, что Ту-22М ВКС страны-агрессора приземлился в аэропорту Пулково по причине неблагоприятных погодных условий.
"Самолет сел, все в порядке, посадка не была аварийной", - рассказал источник.
"Самолет захвачен спецслужбами Украины"
По данным Telegram-канала SHOT, в аэропорт Пулково после того как там экстренно сел Ту-22М3, позвонили неизвестные и заявили о якобы "захвате борта спецслужбами Украины".
После, дескать, "сигнала" там решили поискать "летающих украинских диверсантов", но не нашли.
"Севший в Пулково бомбардировщик Ту-22М3 захвачен спецслужбами Украины", — примерно такое сообщение поступило в петербургский аэропорт после внеплановой посадки военного самолёта этим вечером…После их звонка, на всякий случай, всё ещё раз проверили, но никаких летающих диверсантов не нашли", - подчеркивается в сообщении.
"НЛО" в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 28 февраля временно закрывали воздушное пространство над городом. Причиной стало обнаружение в воздухе неопознанного летательного объекта. В Сети писали, что в городе вводили план "Ковер" и поднимали в небо свою авиацию.
Сообщалось, что "НЛО" установили в 160-200 километрах от Петербурга.
Спустя некоторое время воздушное пространство над Санкт-Петербургом было открыто.
Какое конкретно "НЛО" летало в воздухе страны-оккупанта России, в Москве решили не сообщать.
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