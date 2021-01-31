Жену Навального задержали: стало известно, что с ней

Юлия Навальная принимала участие в митингах 31 января / Фото Telegram

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия была задержана в Москве во время масштабных акций протеста 31 января.

Навальную задержали возле СИЗО Матросская Тишина, где держат ее мужа. Как сообщила МБХ медиа адвокат Светлана Давыдова, Юлию Навальную доставили в Щербинский УВД в ТиНАО (Новомосковский и Троицкий административные округа).

"Связи с ней нет, я уже здесь, я представилась, но меня не пускают. Не из-за плана Крепость, говорят, что у них в отделе много людей и действуют антиковидные меры" , - говорится в сообщении.

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