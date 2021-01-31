УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Жену Навального задержали: стало известно, что с ней

31 января 2021, 16:40
Прослушать новость
Остановить

Связи с Юлией Навальной нет, адвоката не пускают.

Юлия Навальная
Юлия Навальная принимала участие в митингах 31 января / Фото Telegram

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия была задержана в Москве во время масштабных акций протеста 31 января.

Навальную задержали возле СИЗО Матросская Тишина, где держат ее мужа. Как сообщила МБХ медиа адвокат Светлана Давыдова, Юлию Навальную доставили в Щербинский УВД в ТиНАО (Новомосковский и Троицкий административные округа).

"Связи с ней нет, я уже здесь, я представилась, но меня не пускают. Не из-за плана Крепость, говорят, что у них в отделе много людей и действуют антиковидные меры" , - говорится в сообщении.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным

Протесты в России - последние новости:

  • С самого утра 31 января в России начались акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и против режима Владимира Путина.
  • На данный момент известно о задержании 2737 участников акций. Митингующих зажимают у стен, бьют, затаскивают в автозаки, используют электрошокеры и дубинки.
  • Известная российская актриса Лия Ахеджакова, которая имеет активную антикремлевскую позицию, заявила, что "ярость российских силовиков уже похожа на шизофрению".
  • В Соединенных Штатах Америки прокомментировали охватившие Россию новые массовые акции протеста. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия против митингующих.
новости России Алексей Навальный протесты в России Юлия Навальная
Сейчас вы просматриваете новость «Жену Навального задержали: стало известно, что с ней». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 2000 задержанных"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 2000 задержанных Миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗМиру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗ Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватилиУжас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за НавальнымЭкс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным "Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха
Следующий материал

Последние новости

18:08
"Сапоги чистить американцам": Жириновский побредил и пофантазировал о планах США насчет Украины
18:00
Длинные тренчи, белые кроссовки и прямые джинсы – классика уличной моды 2021 Фото
17:59
Легендарный Silent Hill возвращается на игровые экраны Видео
17:48
Невероятная жестокость: в РФ рассказали о зверском разгоне протестов Видео
17:29
Сотни тысяч граждан РФ в Украине: эксперт оценил худший сценарий по Донбассу Видео
Реклама
17:18
Джулиани склонял Зеленского открыть дело против сына Байдена - Washinghton Post Видео
17:17
Переговоры Украины с главарями ОРДЛО: эксперт указал на важный момент Видео
17:11
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
16:45
"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Видео
16:40
Жену Навального задержали: стало известно, что с ней
16:38
В Москве сторонники Навального прыгают через авто, спасаясь от жестокости силовиков Видео
16:35
В магазине Google Play запущена акция: бесплатные игры и приятные скидки
16:32
Самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
16:17
1 февраля в Украине стартует регистрация на ВНО 2021 - полное расписание и все сроки Видео
16:15
СМИ узнали о серьезном ударе по Трампу перед импичментом
15:48
Облил себя бензином и поджег: в центре Москвы произошла попытка самоубийства Видео
15:45
Дикость российских силовиков: в Казани ОМОНовцы знатно поиздевались над протестующими Видео
15:44
В Украину запретили ввозить Мастера и Маргариту и книги Акунина: чиновник назвал причину Видео
15:29
США жестко оценили разгон новых протестов в РФ, появился ответ Москвы Видео
15:21
Знакомство с особняком Леди Димитреску: впечатления от демо Resident Evil 8 Видео
Реклама
15:09
"Гадят в собственной стране": в России пригрозили проблемами соратникам Навального Видео
15:08
"Ярость силовиков похожа на шизофрению": известная актриса высказалась о разгоне протестов в РФ Видео
14:45
Завалит снегом и заморозит до -14 градусов: Украину атакует новый циклон Видео
14:43
Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Фото Видео
14:28
Ситуация на Донбассе обостряется: Кравчук рассказал о проблеме в переговорах Видео
14:24
У Путина раскрыли планы на переговоры с США по Украине Видео
14:11
Xiaomi представила самую мощную зарядку для смартфонов и ноутбуков
14:07
Скандал вокруг Мотор Сичи: СБУ сорвала собрание акционеров, в Китае ответили на санкции Видео
13:48
Зеленскому придется или решиться на важный шаг, или покинуть пост – астролог
13:46
В Кремле раскрыли суть заявления Путина о глобальной войне в мире Видео
13:44
Ночные морозы и "жара" до +14 днем: чем украинцев удивит погода в первую неделю февраля Видео
13:37
Удар санкциями по окружению Путина: в Госдуме РФ сделали резкое заявление в адрес США Видео
13:13
Новая технология Sony позволит зрителям участвовать в VR-играх
12:43
Навальный выйдет на волю после кровавого бунта в 2021 году – астролог Видео
12:30
Культовые игры по Звёздным войнам перевыпустить для современных консолей Видео
11:58
"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 2000 задержанных Видео
11:57
Новый удар по окружению Путина: у Навального обратились к Байдену Видео
11:56
Спасет только чудо: Пономарев спрогнозировал судьбу Навального
11:36
Запад готовится делить наворованные богатства Путина мнение
11:03
Страдают юристы и айтишники: врач рассказала, как COVID-19 поражает молодежь Видео
Реклама
10:45
В 2021-ом Украину накроет "девятый вал" мнение
10:44
Гороскоп для всех на 31 января: старт выгодного дела, выполнение капризов и неожиданный вердикт врача Видео
10:14
Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным Видео
09:49
Американский конгрессмен привился вакциной Pfizer и заболел коронавирусом Видео
09:22
Украину продолжит засыпать снегом: каким регионам грозят удары стихии Видео
09:16
История с дворцом Путина превратилась в дегенеративный водевиль мнение
08:39
Выпало до 20 см снега: что происходит на дорогах Украины Видео
08:14
Коронавирус в Украине - за сутки выявили более 3 тысяч случаев заражения Видео
08:00
Февраль начинается с мощного геомагнитного удара – как спастись Видео
07:37
В России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанные Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять