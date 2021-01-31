Жену Навального задержали: стало известно, что с ней

Связи с Юлией Навальной нет, адвоката не пускают.
Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия была задержана в Москве во время масштабных акций протеста 31 января.
Навальную задержали возле СИЗО Матросская Тишина, где держат ее мужа. Как сообщила МБХ медиа адвокат Светлана Давыдова, Юлию Навальную доставили в Щербинский УВД в ТиНАО (Новомосковский и Троицкий административные округа).
"Связи с ней нет, я уже здесь, я представилась, но меня не пускают. Не из-за плана Крепость, говорят, что у них в отделе много людей и действуют антиковидные меры" , - говорится в сообщении.
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Протесты в России - последние новости:
- С самого утра 31 января в России начались акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и против режима Владимира Путина.
- На данный момент известно о задержании 2737 участников акций. Митингующих зажимают у стен, бьют, затаскивают в автозаки, используют электрошокеры и дубинки.
- Известная российская актриса Лия Ахеджакова, которая имеет активную антикремлевскую позицию, заявила, что "ярость российских силовиков уже похожа на шизофрению".
- В Соединенных Штатах Америки прокомментировали охватившие Россию новые массовые акции протеста. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия против митингующих.
Автор: Анна Багрий