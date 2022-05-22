Жительница Курской области в бешенстве из-за "хлопков" и просит Путина закрыть небо

Жители Курской области просят Путина закрыть небо / flickr.com/darkishcloud

Жительница Курской области так устала от обстрелов, что решила обратиться к Путину. Она просит его сделать так, чтобы проживание в приграничных населенных пунктах было безопасным. Ролик опубликовала Оксана Аришева в местном паблике во ВКонтакте.

Она рассказывает, как тяжело ей "проживать в подвале" или "постоянно куда-то выезжать".

Местная жительница просит Путина "предоставить ей закрытое небо".

"Я, Аришева Оксана Александровна, жительница Курской области Глушковского района поселка Теткино, обращаюсь к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Я прошу предоставить закрытое небо и безопасное проживание на приграничных территориях, так как проживать в подвале с детьми или куда-то постоянно выезжать мне надоело также, как и всем жителям приграничных территорий. Не у всех есть крепкий подвал или возможность куда-то на чем-то уехать", - сказала женщина.

Стоит отметить, что еще в апреле российский солдат рассказал своей жене о том, что Россия сама устраивает провокации. Войска РФ сами обстреливают российские населенные пункты, а потом обвиняют в этом Украину. Он сравнил подобные ситуации с теми, что были во времена чеченской войны. Странно конечно, но жену этого солдата такая новость даже успокоила.

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Напомним, Курская область граничит с Сумской областью, которая в последние дни все чаще подвергается обстрелам со стороны российских военных. Вражеские войска применяют пулеметы, минометы, гранатометы и другое вооружение.

16 мая российские диверсионно-разведывательные группы попытались прорваться через границу под прикрытием вражеского огня. Нашим защитникам удалось отбить атаку. Прорывов на границе в Сумской области зафиксировано не было.

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