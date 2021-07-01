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Жуткое зрелище: в США несколько молний одновременно ударили в машину с детьми

1 июля 2021, 12:29
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Чудом никто не пострадал.

Удар был сильным, но все пассажиры выжили/Скриншот

В американском штате Канзас несколько дней бушует непогода. Город накрыли ливни и молнии. Страшный инцидент случился во время мощной грозы на трассе вблизи городка Вейверли - сразу несколько молний попали в движущийся автомобиль полон детей. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщает 1news, во время удара молний в машине находились четыре человека, в том числе двое детей. Все они отделались испугом.

Читайте такжеНа Киевщине молния "подбила" легковушку: в Сети показали фотоВ Сети появилось видео, запечатленное очевидцами. Кадры с видеорегистратора зафиксировали жуткий момент, когда в машину ударились несколько молний, которые спровоцировали огненную вспышку. Однако машина не загорелась.

Молния в Украине: о чем писал Главред

В Херсонской области возле села Чернянка Каховского района местного жителя, который работал в поле во время сильной грозы, убила молния. Очевидцы говорят, что у мужчины была в руках металлическая мотыга.

В Черкасской области в селе Софиевка во время грозы от удара молнии погибли два человека, которые отдыхали возле водоема. Еще одна женщина госпитализирована в больницу.

В селе Малый Кривотин Житомирской области в одном из домов молния ударила девочку, 2006 года рождения, которая говорила по телефону. Сначала пострадавшая попала в реанимацию центральной больницы, а потом ее перевели в травматологическое отделение.

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