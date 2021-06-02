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"Будет подорожание": как на практике может работать закон о запрете пластиковых пакетов

Анастасия Кучкина

журналист

2 июня 2021, 18:23

Эксперты, опрошенные Главредом, отметили, что на этапе внедрения новый закон может принести украинцам множество неудобств и ударить по их карману.

пакет, пластик
В Украине ограничили использование пластиковых пакетов / УНИАН

Во вторник, 1 июня, Верховная Рада приняла закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" (№2501-1), которым в Украине практически полностью запрещается распространение пластиковых (полиэтиленовых) пакетов. В полном объеме закон должен заработать уже через полгода.

Эксперты, опрошенные Главредом, отметили, что на этапе внедрения новый закон может принести украинцам множество неудобств и ударить по их карману.

"Кульки" под запретом

Согласно тексту закона, под запрет использования и продажи попали сразу три вида пакетов, которые долго разлагаются:

  • тонкие (со стенками от 15 до 50 микрометров);
  • сверхтонкие (со стенками толщиной менее 15 микрометров);
  • оксоразлагаемые (пакеты, которые изготавливают из полиэтилена и оксоразлагаемых примесей).

Первые два вида пакетов сейчас используют рядом с прилавками для товаров на развес – фруктами, овощами, сыпучими и кондитерскими изделиями.

Законом же предлагается до 1 января 2023 года оставить в использовании пакеты определенной величины (225х345х450 мм) в ограниченном количестве - только в отделах мяса, рыбы, для упаковки льда и в отделах, где пакеты являются первичной упаковкой продуктов (например, в отделах кулинарии).

Оксоразлагаемые в украинских торговых сетях называют "биопакетами" - они, как правило, используются для упаковки покупок на кассе. Эти пакеты на 99% состоят из обычного полиэтилена и на 1% - из оксоразглагаемой добавки (с ее помощью пакет под действием ультрафиолета и кислорода разлагается на мелкие фрагменты через некоторое время). В ЕС от таких пакетов отказываются, так как при попадании на свалки с ним либо вообще ничего не происходит, либо же он при разложении распадается на микрочастицы пластика, которые остаются в грунтах, воде, после чего вместе с водой и едой попадают в организм человека.

Читайте такжеШтраф до 8500 гривен за пластиковый пакет: в Украине поддержали законСогласно тексту закона, отныне предлагается также исправить правовую коллизию и запретить производителям использовать в маркрировке пакетов термины "био", "биопакет" или "биоразлагаемый", если пакеты таковыми не являются, чтобы не вводить пользователей в заблуждение.

Контролировать выполнение закона могут начать уже спустя 9 месяцев после того, как его подпишет президент – сразу после этого переходного периода нарушителей уже собираются штрафовать.

Отвечать за исполнение закона будет Госпродпотребслужба. Она будет проверять магазины и после составления акта о нарушении, магазину или торговой сети будет грозить штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000-34 000 грн.).

За бесплатное распространение запрещенных пластиковых пакетов также полагается штраф – от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов (1700-3400 грн.), а за повторное нарушение в течение трех лет – от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов (3400 – 8500 грн.).

Замену пакета включат в стоимость продуктов и товаров

После запрета использования "целофановых" пакетов без ограничений будет разрешено использовать многоразовые пакеты ("мешочки"), эко-сумки, бумажные пакеты и компостируемые (органические) пакеты – то есть все те, которые впоследствии можно переработать с минимальным ущербом для окружающей среды.

Однако в ближайшее время, как рассказали Главреду эксперты, новый законопроект может принести неудобства как производителям, так и потребителям. Как рассказал глава Украинской упаковочно-экологической коалиции Владимир Слабый, принятие этого законопроекта на данном этапе больше выглядит пиаром властей.

"С экологической точки зрения пластиковые пакеты мало влияют – у нас есть множество других отходов, которые наносят гораздо больший вред. Однако он нарушает циклическую экономику – у нас системы для их правильного сбора и переработки, а государство вместо того, чтобы принять закон "Об отходах" и обязать к сбору, решило просто вовсе запретить эти пакеты. Украина пошла по пути бедных африканских стран, которым проще было запретить пластиковые пакеты, тогда как директива ЕС ограничивает потребление до 90 пакетов в год на человека до 2025 года, а до 2030 – до 40 пакетов. То есть в Европе этот процесс проходит постепенно, чтобы у рынка была возможность подготовить альтернативы, а у нас такой возможности нет", - поясняет Слабый, и добавляет, что в этом случае производители пакетов могут быть изобретательными и начать выпускать пакеты в 52 микрона, чтобы не попасть под запрет, ведь "на глаз" этого отличия не видно – пакет будет просто чуть плотнее.

Читайте такжеНовый рост цен: эксперт предупредил о подорожании популярных продуктов"Потому ничего глобально изменится – большинство людей как покупали эти пакеты, так и будут их покупать, так как бумажные пакеты подходят не для всего, не говоря о том, что эти пакеты в 4-5 раз дороже", - добавляет эксперт.

В то же время, по словам главы аналитического центра "Рестораны Украины" Ольги Насоновой, от нового проекта может пострадать ресторанный бизнес, а также те украинцы, которые привыкли пользоваться услугами доставки.

"Пластиковые пакеты активно используются при самовывозе и доставке, хотя при упаковке самой продукции всегда используется или пищевой картон, или пластик. Этот закон по большей части коснется больших заказов, которые обычно упаковывают в пластиковый пакет. Здесь нужно будет заказывать картонные пакеты, что будет приводить к незначительному удорожанию стоимости заказа", - говорит Насонова.

По ее словам, в сравнении с европейскими странами, в Украине доставка достаточно дешевая, хотя стоимость упаковки велика. Например, стоимость бумажного пакета формата А4 в Украине составляет 3-4 гривны, тогда как пакет большего формата – минимум 15-20 гривен.

"То есть если блюдо стоит 100-120 гривен, а несколько блюд – 200 гривен, то цена бумажного пакета – это фактически 10% от небольшого заказа. Поэтому отказ от пластиковых пакетов увеличит стоимость доставки – очевидно, что и операторы, и ресторанные сети будут указывать или больший минимальный объем заказа, или большую стоимость доставки – не 40-50 гривен как сейчас, а минимум 60-70, так как стоимость упаковки будут возлагать на потребителя", - добавила Насонова.

Верховная Рада законопроект новости Украины
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