Миллионы в банке и работа у Медведчука: что известно о новом главе Укрзализныци

Владимир Жмак назначен новым главой правления Укрзализныци вместо ранее уволенного Евгения Кравцова.
Владимир Жмак назначен новым главой правления Укрзализныци вместо ранее уволенного Евгения Кравцова. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина. Главред узнавал, что о нем известно.
Владимир Жмак: биография и компромат
56-летний Жмак Владимир Николаевич родом из Чернобыля.
Согласно официальной биографии, Жмак начал работать еще в 80-х годах, будучи слесарем по ремонту автомобилей автобазы в Киеве. После этого до службы в армии в Афганистане и по возвращении работал регулировщиком радиоаппаратуры. Также после армии Жмак учился в Киевском национальном университете имени Шевченко на факультете международных отношений (там же в это время учились Петр Порошенко и Михаил Саакашвили).
По окончанию университета его карьера пошла вверх. Так, Жмак с 1991 по 2006 год был сначала коммерческим директором, а позже - управляющим партнером украино-французской адвокатской фирмы Луара-Киев Интернешнл. После этого Жмак 4 года, с 2006 по 2010 был советником президента мобильного оператора Киевстар.
С 2010 по 2011 год Жмак возглавлял набсовет ИТТ-Плаза - фирмы, занимающейся арендой нежилых помещений, которой входила в компанию, ранее принадлежащей основателю Киевстара, бизнесмену Игорю Литовченко и супругу экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Даниилу Волынцу.
В 2011-2012 годах, новый глава правления УЗ работал президентом ТНК Украина - сети российских заправок, которую после переименования ныне ассоциируют с нардепом ОПЗЖ и кумом президента РФ Виктором Медведчуком.
С 2012 по 2015 год Жмак был руководителем предприятия РН-Украина.
В 2014 году, будучи президентом РН-Украина, Жмак баллотировался в депутаты Киеврады по 43 избирательному участку (Никольская Борщаговка в Киеве) от партии УДАР, кандидата в президенты Петра Порошенко и общественной организации Третья украинская республика Юрия Луценко, но тогда не смог обойти экс-депутата Александра Пабата, который позднее также непродолжительное время состоял в партии пятого президента Блок Петра Порошенко Солидарность.
В 2015 году Жмак был назначен первым заместителем главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.
Начиная с мая 2019 и по настоящее время Владимир Жмак был членом набсовета аэропорта Борисполь.
Владимир Жмак женат на гражданке Франции Марианн Жермен Дениз Нюбла Жмак, пара воспитывает четверых детей.
Владимир Жмак: декларация
Согласно декларации Жмака за 2019 год, в распоряжении его семьи есть четыре квартиры в Киеве, дом в Гореничах и дача в Ржищеве Киевской области, а также его жене принадлежат 6 земельных участков и квартира во Франции. Семья владеет двумя автомобилями - Lexus GX 460 и Renault Espace 2012 года выпуска.
Кроме зарплаты в Борисполе более чем в 1 миллион гривен в год, на банковских счетах Жмака и его семьи хранятся около 288 000 долларов, 614 000 евро и почти 287 000 гривен.