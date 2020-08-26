Миллионы в банке и работа у Медведчука: что известно о новом главе Укрзализныци

Новый глава правления Укрзализныци Владимир Жмак / Фото: УНИАН

Владимир Жмак назначен новым главой правления Укрзализныци вместо ранее уволенного Евгения Кравцова. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина. Главред узнавал, что о нем известно.

Владимир Жмак: биография и компромат

56-летний Жмак Владимир Николаевич родом из Чернобыля.

Согласно официальной биографии, Жмак начал работать еще в 80-х годах, будучи слесарем по ремонту автомобилей автобазы в Киеве. После этого до службы в армии в Афганистане и по возвращении работал регулировщиком радиоаппаратуры. Также после армии Жмак учился в Киевском национальном университете имени Шевченко на факультете международных отношений (там же в это время учились Петр Порошенко и Михаил Саакашвили).

По окончанию университета его карьера пошла вверх. Так, Жмак с 1991 по 2006 год был сначала коммерческим директором, а позже - управляющим партнером украино-французской адвокатской фирмы Луара-Киев Интернешнл. После этого Жмак 4 года, с 2006 по 2010 был советником президента мобильного оператора Киевстар.

С 2010 по 2011 год Жмак возглавлял набсовет ИТТ-Плаза - фирмы, занимающейся арендой нежилых помещений, которой входила в компанию, ранее принадлежащей основателю Киевстара, бизнесмену Игорю Литовченко и супругу экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Даниилу Волынцу.

В 2011-2012 годах, новый глава правления УЗ работал президентом ТНК Украина - сети российских заправок, которую после переименования ныне ассоциируют с нардепом ОПЗЖ и кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

С 2012 по 2015 год Жмак был руководителем предприятия РН-Украина.

В 2014 году, будучи президентом РН-Украина, Жмак баллотировался в депутаты Киеврады по 43 избирательному участку (Никольская Борщаговка в Киеве) от партии УДАР, кандидата в президенты Петра Порошенко и общественной организации Третья украинская республика Юрия Луценко, но тогда не смог обойти экс-депутата Александра Пабата, который позднее также непродолжительное время состоял в партии пятого президента Блок Петра Порошенко Солидарность.

В 2015 году Жмак был назначен первым заместителем главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Начиная с мая 2019 и по настоящее время Владимир Жмак был членом набсовета аэропорта Борисполь.

Владимир Жмак женат на гражданке Франции Марианн Жермен Дениз Нюбла Жмак, пара воспитывает четверых детей.

Владимир Жмак: декларация

Согласно декларации Жмака за 2019 год, в распоряжении его семьи есть четыре квартиры в Киеве, дом в Гореничах и дача в Ржищеве Киевской области, а также его жене принадлежат 6 земельных участков и квартира во Франции. Семья владеет двумя автомобилями - Lexus GX 460 и Renault Espace 2012 года выпуска.

Кроме зарплаты в Борисполе более чем в 1 миллион гривен в год, на банковских счетах Жмака и его семьи хранятся около 288 000 долларов, 614 000 евро и почти 287 000 гривен.