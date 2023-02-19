Освобождение Крыма станет толчком к превращению России в Северную Корею - Александр Палий

С точки зрения обороны, Крым уязвим, поэтому полуостров может стать большой ловушкой для российской армии, какой в свое время было правобережье Херсонщины.

Россияне могут попасть в ловушку в Крыму - Александр Палий / Главред

После поражения Керченского моста в октябре 2022 года, вопрос деоккупации Крыма военным путем стал все чаще обсуждаться не только в Украине, но и на Западе. Чем дальше, тем больше становится понятно, что предстоящая крымская операция - уже не такая отдаленная перспектива.

Примечательно, что это понимают и россияне, которые в последнее время постоянно закатывают истерики и переходят к угрозам лишь от одного упоминания об оккупированном полуострове в Украине и за рубежом.

В интервью Главреду историк, политический аналитик Александр Палий рассказал, почему Крым может стать ловушкой для россиян, как Россия ответит на удары по Крымскому мосту, приведет ли возвращение Крыма Украине к упадку и распаду России.

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Генерал Бен Ходжес считает, что Украине стоит освобождать сначала Крым, потому что потом ей может быть легче освобождать Донбасс. Действительно ли может случиться так, что после потери Крыма Россия может уйти и из Донбасса?

В принципе, Бен Ходжес правильно говорит. В условиях, когда российский враг серьезно ослаблен, вытеснение россиян из Крыма будет означать резкое уменьшение линии фронта с Россией. И украинским войскам станет значительно легче.

Конечно, никто не говорит о том, что Россия внезапно выйдет из Донбасса – ее оттуда выбросят.

Насколько операция по деоккупации Крыма политически разрушительна для России - какие процессы это может запустить?

Деокупация будет зависеть сугубо от военной ситуации – это будет происходить военным путем. Сейчас мы видим, что и США поддерживают Украину в этом вопросе – было соответствующее заявление госпожи Нуланд, заместителя госсекретаря США, которая сказала, что Украина имеет право использовать вооружения, которые поставляют США, в том числе для нанесения ударов по российским военным базам в Крыму.

С точки зрения обороны, Крым достаточно уязвим. Потому что его обеспечение происходит либо Черноморским флотом РФ (а его возможности достаточно ограничены), либо через Крымский мост. Если Украина перебивает обе возможности снабжения, то Крым окажется просто в ловушке, вследствие чего у российских войск будет два пути – либо очень быстро бежать, либо оставаться погибать. Поэтому Крым может стать большой ловушкой для российской армии. Такой же, какой в свое время было правобережье Херсонщины.

Для этого Украине нужны средства поражения на большую глубину - минимум на 200-300 километров, и такие боеприпасы Украине скоро будут поставляться. В ближайшее время мы увидим развитие этой ситуации, ведь линия фронта на Донбассе стабилизирована, поэтому Крым на определенном моменте может стать очень уязвимым из-за того, что россияне просто не смогут его оборонять.

Вы упоминали о позиции США. Хотела бы попросить вас разъяснить позицию США по поводу крымской операции. Например, Блинкен считает ее "красной линией" для РФ, в то время как Виктория Нуланд заявляет о том, что Вашингтон не давит на Украину в вопросе Крыма и не побуждает к такой операции. Возникает впечатление, что именно в вопросе Крыма США пытаются держать дистанцию…

Это ошибочная точка зрения. Недавно в американском издании Politico вышла статья о том, что Блинкен, мол, делал какие-то намеки во время встречи с внешнеполитическими экспертами о том, что Крым может быть определенной зоной эскалации для России. После этого, чтобы расставить точки над "і", появилась позиция Нуланд, которая фактически это опровергла и заявила, что США поддержат возвращение Крыма военным путем. Никаких двусмысленностей здесь не было – наоборот, Госдеп их ликвидировал.

Если говорить о начале крымской операции, в этом году это возможно?

Да, это реально. Мы видели как, например, линия обороны России в Харьковской области развалилась даже не за дни, а за считанные часы. Поэтому все возможно.

А сколько времени может понадобиться для того, чтобы деоккупировать Крым?

Трудно сказать – зависит от того, какие силы в этом задействованы. Возможно, пару месяцев или несколько недель. Потому что на юге Крыма есть горная часть, где не так легко может проходить процесс деоккупации, как на равнине. Но все возможно, потому что если перерезаются коммуникации и Крым становится изолированным, он очень уязвим с точки зрения обороны.

Хочу также напомнить, что украинцы уже много раз брали Крым, хоть об этом и мало кто знает. В частности, в свое время Крым принимал князь Святослав Храбрый и утвердил там Тмутараканское княжество, Владимир Великий брал Корсунь (Херсонес) в Севастополе, в 1575 году – гетман Богданко, В 1675 году – Иван Сирко, затем Нестор Махно. Это уже пять раз, так что возьмем и в шестой раз.

Отдельно бы хотела спросить относительно Крымского моста, который вы ранее упоминали. Как может отреагировать Россия, если Украина нанесет по нему удар?

Очередными ракетными ударами по Украине – так же, как они реагировали в октябре, когда Украина уже наносила удар по Крымскому мосту.

То есть пугалки Медведева о ядерном ударе - скорее пугалки, я правильно вас понимаю?

Россия может нанести ядерный удар, но в таком случае будет нанесен серьезный удар в ответ и уничтожено все русские группировки на территории Украины. Это будет очень опасная эскалация, которая на самом деле мало что даст России. Потому что украинскую армию они не разобьют ядерным оружием. Но они могут ударить по городам, будут сотни тысяч жертв. Но для России это ничем хорошим не завершится – это все равно будет их поражением.

Из этого у меня вытекает еще один вопрос – что будет с Россией и ее политическим руководством, когда Украина вернет себе Крым военным путем? Как на это может отреагировать российское общество?

Из России сейчас будет "окукливаться" Северная Корея. А когда умрет Путин, или его каким-то образом отстранят от власти, то следующая российская власть будет пытаться вести новую деятельность. Короче говоря, у любой российской власти будет консенсус по недопущению катастроф.

Можно ли в таком случае рассчитывать на распад России?

Не через Крым напрямую, а в основном через экономическую ситуацию. То есть из-за образовавшегося коллапса, отсутствия экономического будущего. Скорее всего, так и будет. Соответственно, часть территории России подпадет под влияние различных государств – Китая и США. Следовательно, на территории РФ могут образоваться несколько зон влияния.