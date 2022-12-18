glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Эксклюзивы

Похож, да не очень: почему кремлевского недомерка не следует равнять с Гитлером и Сталиным

Виктор Юнак

Писатель, журналист

18 декабря 2022, 08:00
И Сталин, и Гитлер были стратегами. Путин же не только ни разу не стратег, но и как тактик никудышный.
гитлер сталин путин
Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Владимир Путин / tyzhden.ua

В последнее время в мировой прессе все чаще стали звучать сравнения Путина то с Гитлером, то со Сталиным. Я с этим абсолютно не согласен. И объясню, почему.

Подобные сравнения означают одно из двух – либо поднимание Путина до уровня этих двух мировых мерзавцев, либо, наоборот, опускание этих двух мировых мерзавцев до уровня этого питерского бандита.

У всех троих много общего.

Так, 1) у всех было трудное детство и все, в основном, сделали себя сами. У Сталина – отец бедный сапожник, пьющий и бьющий жену и сына. У Гитлера – отец, бывший таможенник, пьяница, которого сын Адольф ненавидел, но по просьбе матери ходил искать по кабакам и приводил домой. У Путина – строгие родители, не баловавшие сына игрушками, поэтому тому ничего не оставалось, как заниматься самовоспитанием в питерских подворотнях.

2) Все они были недоучками. Сталина, как известно, за революционную деятельность изгнали из семинарии, где он учился. Гитлер дважды пытался поступить в Академию художеств в Вене, но его туда не приняли из-за недостаточного таланта. Путин, в отличие от первых двоих, имеет диплом юриста Ленинградского госуниверситета, но, как он сам признавался на пресс-конференции в начале нулевых годов во время одного из самых первых своих зарубежных визитов, что очень часто сбегал с лекций пить пиво.

3) Все трое, придя к власти:

а) устраивали политические процессы над своими оппонентами. В Германии процесс о поджоге рейхстага, в котором обвинили коммунистов. В Советском Союзе таковых процессов было очень много, начиная с "Шахтинского дела" 1928 г. и процесса Промпартии 1930 г. и заканчивая делом врачей 1953 г. – в результате всего сталинские оппоненты получили наименование "враг народа". В путинской России особо выделяются "болотное дело" 2012 г., а также судилища над М. Ходорковским и А. Навальным, а такое понятное основной массе населения прозвище "враг народа" было заменено на несколько расплывчатое "иноагент".

б) физически устраняли своих главных политических соперников. Гитлер – в "ночь длинных ножей" с 30 июня на 1 июля 1934 года ликвидировал: Эрнста Рёма, участника Первой мировой войны (командира роты), одного из основателей нацистской партии НСДАП, организатора печально известных отрядов штурмовиков СА, и, главное, человека, который и привел Гитлера в политику, сделал из него харизматичного лидера, и прекрасного трибуна; и Грегора Штрассера, одного из создателей НСДАП, идеолога этой партии, превратившего ее из маргинальной организации в общенациональную партию: с 1925 по 1931 количество членов увеличилось с 27 до 800 тысяч, и, главное, заместителя Гитлера по оргработе и человека, нашедшего и возвысившего Йозефа Геббельса.

Сталин, в том же 1934 г. убрал первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б), за которого на пресловутом съезде победителей (XVII съезд ВКП(б) в начале 1934 г.) проголосовало подавляющее большинство делегатов, пожелавших, чтобы Киров сменил Сталина на посту генерального секретаря. А затем, в 1940 г. в далекой Мексике добрался и до Льва Троцкого, которого в 1929 г. неосмотрительно выпустил из страны.

Путин в конце февраля 2015 года убрал своего главного (и единственного реального) конкурента на президентский пост, своего ярого критика Бориса Немцова.

Остальных недовольных все трое отправляли, как говорится, в места не столь отдаленные. Только если первые двое придумывали для этого специальные концлагеря, то последний отправляет всех оппонентов в обычные лагерные зоны, поближе к уголовникам, в надежде, что те поучат политических уму-разуму.

в) полностью подчиняли себе средства массовой информации, закрывая и изгоняя неугодных, и массово плодили пропагандистов, с большим успехом зомбировавших население.

г) полностью ликвидировали такой институт гражданского общества, как выборы, превратив их в пустую формальность;

д) начинали посягать на чужие территории с целью их присоединения к так называемой "родной гавани".

Гитлер начал с аннексии (аншлюса) своей родной Австрии в 1938 году, и, поскольку все прошло успешно, в том же году аннексировал Судетскую область Чехословакии с молчаливого согласия Великобритании, Франции и Италии в соответствии с Мюнхенским соглашением (мол, тигр наестся и успокоится). Предлог был "благовидный" – все эти места населены этническими немцами, соответственно, по логике Гитлера, они и должны жить в одной стране.

Спустя всего несколько месяцев свой "освободительный для русских поход" начал Сталин: Западные Беларусь и Украина, Северная Буковина, страны Балтии, а потом и кусок Финляндии ради отдаления границы от Ленинграда.

И вот теперь Путин возомнил себя "собирателем земель русских". Сначала откусил кусочек Грузии, показав бицепсы. А поскольку мировое сообщество на это почти никак не отреагировало, пошел дальше: аннексировал Крым и оккупировал часть Донецкой и Луганской областей Украины. А вот здесь уже мировое сообщество нервно напряглось. Но не более того. Значит, можно двигаться дальше, решил Путин. И развязал уже полноценную войну с Украиной.

И вот на этом эпизоде заканчивается сходство Путина с Гитлером и Сталиным, и дальше я объясню ту сентенцию, которая привела меня к мысли о том, что Путин – политик гораздо более низкого пошиба, нежели Гитлер со Сталиным.

После военной разрухи первой мировой и гражданской войн в советской России и Веймарской республике экономику нужно было не просто восстанавливать, а, по сути, выстраивать заново. Гиперинфляция, промышленный коллапс… Сталину помогли объявленная еще Лениным в начале 1920-х годов новая экономическая политика и план электрификации всей страны (ГОЭЛРО). Благодаря наркому финансов Георгию Пятакову, рубль снова превратился не только в полноценную и крепкую валюту, но так называемый "золотой червонец" – обеспеченный золотом – котировался во всем мире, несмотря на то, что многие страны до середины тридцатых годов не имели дипломатических отношений с СССР. А внедренный Сталиным план индустриализации позволил некогда аграрную страну превратить в индустриальную - к сожалению, с помощью репрессий и бесплатного, по своей сути, рабского труда миллионов людей.

Для Сталина заключенные были "строительным мясом" – то есть, практически все советские стройки тридцатых-сороковых годов совершались заключенными, которые гибли на этих стройках тысячами, а может и десятками тысяч, во славу "будущего процветания" советского государства.

Для Путина же зэки стали "пушечным мясом" во славу амбиций умалишенного правителя, которых тысячами укладывают штабелями славные бойцы ВСУ.

Гитлер пришел к власти десятью годами позже, чем Сталин, но и ему достались разрушительные последствия Великой депрессии, а неудачи Веймарской республики дискредитировали демократию в глазах большинства немцев. Очевидный успех Гитлера в восстановлении полной занятости населения, достигнутый в основном за счет повторного введения воинской повинности, политики, призывающей женщин оставаться дома и воспитывать детей, ускоренной программы перевооружения и постепенного удаления евреев из рабочей силы, поскольку их рабочие места были предоставлены неевреям, а его бескровные внешнеполитические успехи, такие как повторная оккупация Рейнской области в 1936 году и уже упоминавшаяся аннексия Австрии в 1938 году, принесли ему почти всеобщее признание. Режим Гитлера был чрезвычайно популярен среди немецкого народа в этот период.

Два мировых изгоя того периода (Советский Союз и Германия) нашли друг друга. С помощью Сталина Гитлер начал постепенно восстанавливать армию – теперь уже вермахт, чтобы вскоре превратить ее в мощнейший кулак для завоевания всей Европы. С помощью немецких военных специалистов и Сталин увеличивал мощь Красной Армии, привнося в нее немало технических и прочих новшеств. Правда, при этом уничтожил верхушку советского генералитета и высшего офицерства.

А что сделал Путин с некогда "второй армией мира"? Он ее просто уничтожил. Ни одна армия мира никогда не теряла за несколько месяцев войны почти одновременно десяток генералов, не считая полковников и подполковников. Бойцы ВСУ доказали, что у России больше нет не то что сильной армии, у нее просто нет армии. Генералитет во главе с бывшим спасателем человечества и никогда не служившим в армии генералом Шойгу, а также его предшественники и подчиненные успешно прибарахлились за счет военного бюджета.

Да что там армия! Сам бывший кагэбэшник и контрразведчик Путин практически развалил свою родную контору. ГПУ и НКВД при Сталине, гестапо при Гитлере – серьезнейшие органы с лучшими в своих странах специалистами.

На военные, научные и промышленно-технологические разработки денег не жалели ни Сталин, ни Гитлер. Образование в Советском Союзе было признано одним из лучших в мире. При всем при этом, ни тот, ни другой не терпели воровства и коррупции – суды для вороватых госслужащих и чиновников были скорыми, причем с полной конфискацией всего имущества не только проворовавшихся, но и членов их семей.

А что мы наблюдаем в путинской России? С одной стороны, ему тоже досталось не очень хорошее экономическое наследство. После развала Советского Союза и экономической анархии последних лет перестройки, а потом после неудавшихся попыток Ельцина с помощью экономиста Егора Гайдара совершить экономическое чудо путем шоковой терапии по примеру польского министра Лешека Бальцеровича, постсоветская экономика чувствовала себя не очень важно. Потом пошли ваучеры, приватизационные распилы, залоговые аукционы – кто-то успел недурно нажиться на советском наследстве, обойдя в гонке за деньгами миллионы менее удачливых и расторопных новых россиян. Начались бандитские разборки, рэкет, рейдерство. Путин поначалу (после того, как бомбардировками и кровавыми военными операциями разобрался с Чечней) пытался заниматься экономикой. В первую очередь и сразу для себя. Как вспоминал один из бывших депутатов Петербургского законодательного собрания, Путин, бегая по коридорам Смольного (он тогда руководил экономическим отделом мэрии Санкт-Петербурга при мэре Анатолии Собчаке), взмахивая руками, восклицал: "Надо делать бабки, бабки надо делать!". Потом депутатская комиссия под руководством питерского депутата Марины Салье собрала целое досье экономических преступлений Путина, которые тот совершил, работая в мэрии.

Для Сталина же и Гитлера деньги не играли абсолютно никакой роли. Они, как и Путин, были на полном государственном обеспечении. У них не было, как у Путина, десятков дворцов, разбросанных по стране, не говоря уже о золотых унитазах и не менее золотых ёршиках.

Но, с другой стороны, началось звериное проедание полезных ископаемых России, причем "проедали", в основном, друзья или приближенные к Путину лица.

И Сталин, и Гитлер были стратегами (не только в военном, но и в политическом смысле), просчитывая последствия своих деяний хотя бы на несколько ходов вперед. Путин же не только ни разу не стратег, но и как тактик никудышный. Для него главное - что-либо совершить, а там, как повернется. Да еще надеялся на русский "авось". Авось пронесет, авось повезет.

И Сталин, и Гитлер вникали во все тонкости управления страной. Путин же просто скучает в своем кремлевском кабинете. Отсюда и его полет со стерхами, и опускание на дно озера Байкал в батискафе; отсюда и дайвинг в Черном море с доставанием со дна морского давно уже найденных музейных экспонатов – древнегреческих амфор.

Так что не стоит равнять Путина с Гитлером и Сталиным.

Виктор Юнак, писатель, журналист, кандидат филологических наук, специально для Главреда

Владимир Путин Иосиф Сталин Адольф Гитлер
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:29

Провалы РФ под Бахмутом: между боевиками "ДНР" и наемниками Вагнера растет раскол – ISW

08:19

Кремль через старого деда зондирует почву для переговоровмнение

08:15

Диктатор РФ Путин назвал Зеленского "пособником нацизма" и отказался от встречи – NYTВидео

08:00

Похож, да не очень: почему кремлевского недомерка не следует равнять с Гитлером и Сталиным

07:36

"Война еще полгода не закончится": Арестович предупредил, что боевые действия затянутсяВидео

Реклама
07:05

День Святого Николая – теплые поздравления и оригинальные картинки на 19 декабряФото

06:26

Поездка Путина на Крымский мост: эксперт объяснил цель КремляВидео

06:15

Вторая попытка россиян захватить Киев: чем все закончитсямнение

04:05

Украине понадобится от часа до 3 недель для подготовки к наступлению оккупантов – КасьяновВидео

03:20

Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецептВидео

03:00

Рианна впервые показала своего сына

02:15

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

01:33

"Не ожидала, что он такой большой": Волочкова в обнимку с Шаляпиным показала, как ждет ДжигрурдуВидео

00:51

Приметы на 18 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть успешнымВидео

17 декабря, суббота
23:55

В Украине серьезно взвинтили цены на хлебВидео

23:20

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денегВидео

23:15

Большие проблемы с поставкой воды: Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара 16 декабряВидео

22:49

Жданов назвал направления, на которых россияне могут ломанутьсяВидео

22:28

США пытались помешать Украине в ликвидации начальника Генштаба РФ - NYTВидео

22:07

"Дела совсем плохи": в сети появились новости о Заворотнюк

Реклама
22:01

Верка Сердючка в прямом эфире Евровидения выкрикнула новую кричалку про ПутинаВидео

21:42

"Умение русских умирать в таком количестве - в этом наша сила": Певцов сделал приятное заявлениеВидео

21:30

Разрушения и последствия невыносимы: появились подробности ракетной атаки по Кривому РогуВидео

21:24

Шокированный Путин признался, что его обманули, рассказывая о слабости украинцев - NYTВидео

21:08

Уникальный голос: стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023 в ЛиверпулеВидео

20:48

Враг пытается войти глубоко в тыл: ВСУ назвали самое "горячее" направление на фронтеВидео

20:29

Осадчая жестко прошлась по предательницам Лорак и Байрак

20:22

Будут вражеские атаки: РФ получила новую партию иранских дронов - разведкаВидео

20:16

Шольц оскандалился новым заявлением из-за передачи танков УкраинеВидео

19:21

Оптимистический прогноз на 2023 годмнение

19:12

Хотят начать наступление на Украину: у Зеленского назвали цель визита Путина в БеларусьВидео

19:00

Деньги будут течь рекой: каким знакам Зодиака повезёт уже в январе 2023Видео

18:39

В России опозорили больного Баскова прямо на сценеВидео

17:58

Во время бомбежки Украины 16 декабря Путин срочно встретился с Шойгу и СуровикинымВидео

17:07

"Начнется стрельбище": астролог назвал дату нового штурма на УкраинуВидео

17:04

Путин признался в преступлениях против человечества, его должны судить в Гааге - Минюст ГерманииВидео

16:48

Угроза режиму Путина из-за войны с Украиной: в ЦРУ рассказали о рисках для КремляВидео

16:41

Тактика врага во время ракетных ударов была другой: Арестович рассказал подробностиВидео

16:11

50% Киевской области пока без света - КулебаВидео

15:48

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега пришла на ток-шоу в прозрачном платье

Реклама
15:41

В Украине ударит "дикий" мороз и ворвется шторм: синоптики назвали датуВидео

15:34

Окопы врагу не помогут: ВСУ освободят Крым от оккупантов - ДаниловВидео

14:43

Не ради забавных видео: почему коты так обожают коробки

14:31

В России заявили о разводе Варум и АгутинаВидео

14:13

Украина рассматривает сценарий нападения России из Беларуси в конце февраля – генерал ВСУВидео

13:55

"Путин, закончи эту войну": Шольц обратился к российскому диктаторуВидео

13:42

Контроль над ядерным оружием в обмен на гарантии безопасности: в ГУР поставили условие РоссииВидео

13:30

Сантехник станет вашим другом: 6 вещей, которые нельзя смывать в раковину

13:00

Гороскоп на завтра 18 декабря 2022: Стрельцы будут искрить, Весы – планировать, а Овны – мечтать

12:57

Убивал украинцев на Херсонщине и Николаевщине: ВСУ ликвидировали подполковника РФ ЛопинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять