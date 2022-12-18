Похож, да не очень: почему кремлевского недомерка не следует равнять с Гитлером и Сталиным

И Сталин, и Гитлер были стратегами. Путин же не только ни разу не стратег, но и как тактик никудышный.

Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Владимир Путин / tyzhden.ua

В последнее время в мировой прессе все чаще стали звучать сравнения Путина то с Гитлером, то со Сталиным. Я с этим абсолютно не согласен. И объясню, почему.

Подобные сравнения означают одно из двух – либо поднимание Путина до уровня этих двух мировых мерзавцев, либо, наоборот, опускание этих двух мировых мерзавцев до уровня этого питерского бандита.

У всех троих много общего.

Так, 1) у всех было трудное детство и все, в основном, сделали себя сами. У Сталина – отец бедный сапожник, пьющий и бьющий жену и сына. У Гитлера – отец, бывший таможенник, пьяница, которого сын Адольф ненавидел, но по просьбе матери ходил искать по кабакам и приводил домой. У Путина – строгие родители, не баловавшие сына игрушками, поэтому тому ничего не оставалось, как заниматься самовоспитанием в питерских подворотнях.

2) Все они были недоучками. Сталина, как известно, за революционную деятельность изгнали из семинарии, где он учился. Гитлер дважды пытался поступить в Академию художеств в Вене, но его туда не приняли из-за недостаточного таланта. Путин, в отличие от первых двоих, имеет диплом юриста Ленинградского госуниверситета, но, как он сам признавался на пресс-конференции в начале нулевых годов во время одного из самых первых своих зарубежных визитов, что очень часто сбегал с лекций пить пиво.

3) Все трое, придя к власти:

а) устраивали политические процессы над своими оппонентами. В Германии процесс о поджоге рейхстага, в котором обвинили коммунистов. В Советском Союзе таковых процессов было очень много, начиная с "Шахтинского дела" 1928 г. и процесса Промпартии 1930 г. и заканчивая делом врачей 1953 г. – в результате всего сталинские оппоненты получили наименование "враг народа". В путинской России особо выделяются "болотное дело" 2012 г., а также судилища над М. Ходорковским и А. Навальным, а такое понятное основной массе населения прозвище "враг народа" было заменено на несколько расплывчатое "иноагент".

б) физически устраняли своих главных политических соперников. Гитлер – в "ночь длинных ножей" с 30 июня на 1 июля 1934 года ликвидировал: Эрнста Рёма, участника Первой мировой войны (командира роты), одного из основателей нацистской партии НСДАП, организатора печально известных отрядов штурмовиков СА, и, главное, человека, который и привел Гитлера в политику, сделал из него харизматичного лидера, и прекрасного трибуна; и Грегора Штрассера, одного из создателей НСДАП, идеолога этой партии, превратившего ее из маргинальной организации в общенациональную партию: с 1925 по 1931 количество членов увеличилось с 27 до 800 тысяч, и, главное, заместителя Гитлера по оргработе и человека, нашедшего и возвысившего Йозефа Геббельса.

Сталин, в том же 1934 г. убрал первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б), за которого на пресловутом съезде победителей (XVII съезд ВКП(б) в начале 1934 г.) проголосовало подавляющее большинство делегатов, пожелавших, чтобы Киров сменил Сталина на посту генерального секретаря. А затем, в 1940 г. в далекой Мексике добрался и до Льва Троцкого, которого в 1929 г. неосмотрительно выпустил из страны.

Путин в конце февраля 2015 года убрал своего главного (и единственного реального) конкурента на президентский пост, своего ярого критика Бориса Немцова.

Остальных недовольных все трое отправляли, как говорится, в места не столь отдаленные. Только если первые двое придумывали для этого специальные концлагеря, то последний отправляет всех оппонентов в обычные лагерные зоны, поближе к уголовникам, в надежде, что те поучат политических уму-разуму.

в) полностью подчиняли себе средства массовой информации, закрывая и изгоняя неугодных, и массово плодили пропагандистов, с большим успехом зомбировавших население.

г) полностью ликвидировали такой институт гражданского общества, как выборы, превратив их в пустую формальность;

д) начинали посягать на чужие территории с целью их присоединения к так называемой "родной гавани".

Гитлер начал с аннексии (аншлюса) своей родной Австрии в 1938 году, и, поскольку все прошло успешно, в том же году аннексировал Судетскую область Чехословакии с молчаливого согласия Великобритании, Франции и Италии в соответствии с Мюнхенским соглашением (мол, тигр наестся и успокоится). Предлог был "благовидный" – все эти места населены этническими немцами, соответственно, по логике Гитлера, они и должны жить в одной стране.

Спустя всего несколько месяцев свой "освободительный для русских поход" начал Сталин: Западные Беларусь и Украина, Северная Буковина, страны Балтии, а потом и кусок Финляндии ради отдаления границы от Ленинграда.

И вот теперь Путин возомнил себя "собирателем земель русских". Сначала откусил кусочек Грузии, показав бицепсы. А поскольку мировое сообщество на это почти никак не отреагировало, пошел дальше: аннексировал Крым и оккупировал часть Донецкой и Луганской областей Украины. А вот здесь уже мировое сообщество нервно напряглось. Но не более того. Значит, можно двигаться дальше, решил Путин. И развязал уже полноценную войну с Украиной.

И вот на этом эпизоде заканчивается сходство Путина с Гитлером и Сталиным, и дальше я объясню ту сентенцию, которая привела меня к мысли о том, что Путин – политик гораздо более низкого пошиба, нежели Гитлер со Сталиным.

После военной разрухи первой мировой и гражданской войн в советской России и Веймарской республике экономику нужно было не просто восстанавливать, а, по сути, выстраивать заново. Гиперинфляция, промышленный коллапс… Сталину помогли объявленная еще Лениным в начале 1920-х годов новая экономическая политика и план электрификации всей страны (ГОЭЛРО). Благодаря наркому финансов Георгию Пятакову, рубль снова превратился не только в полноценную и крепкую валюту, но так называемый "золотой червонец" – обеспеченный золотом – котировался во всем мире, несмотря на то, что многие страны до середины тридцатых годов не имели дипломатических отношений с СССР. А внедренный Сталиным план индустриализации позволил некогда аграрную страну превратить в индустриальную - к сожалению, с помощью репрессий и бесплатного, по своей сути, рабского труда миллионов людей.

Для Сталина заключенные были "строительным мясом" – то есть, практически все советские стройки тридцатых-сороковых годов совершались заключенными, которые гибли на этих стройках тысячами, а может и десятками тысяч, во славу "будущего процветания" советского государства.

Для Путина же зэки стали "пушечным мясом" во славу амбиций умалишенного правителя, которых тысячами укладывают штабелями славные бойцы ВСУ.

Гитлер пришел к власти десятью годами позже, чем Сталин, но и ему достались разрушительные последствия Великой депрессии, а неудачи Веймарской республики дискредитировали демократию в глазах большинства немцев. Очевидный успех Гитлера в восстановлении полной занятости населения, достигнутый в основном за счет повторного введения воинской повинности, политики, призывающей женщин оставаться дома и воспитывать детей, ускоренной программы перевооружения и постепенного удаления евреев из рабочей силы, поскольку их рабочие места были предоставлены неевреям, а его бескровные внешнеполитические успехи, такие как повторная оккупация Рейнской области в 1936 году и уже упоминавшаяся аннексия Австрии в 1938 году, принесли ему почти всеобщее признание. Режим Гитлера был чрезвычайно популярен среди немецкого народа в этот период.

Два мировых изгоя того периода (Советский Союз и Германия) нашли друг друга. С помощью Сталина Гитлер начал постепенно восстанавливать армию – теперь уже вермахт, чтобы вскоре превратить ее в мощнейший кулак для завоевания всей Европы. С помощью немецких военных специалистов и Сталин увеличивал мощь Красной Армии, привнося в нее немало технических и прочих новшеств. Правда, при этом уничтожил верхушку советского генералитета и высшего офицерства.

А что сделал Путин с некогда "второй армией мира"? Он ее просто уничтожил. Ни одна армия мира никогда не теряла за несколько месяцев войны почти одновременно десяток генералов, не считая полковников и подполковников. Бойцы ВСУ доказали, что у России больше нет не то что сильной армии, у нее просто нет армии. Генералитет во главе с бывшим спасателем человечества и никогда не служившим в армии генералом Шойгу, а также его предшественники и подчиненные успешно прибарахлились за счет военного бюджета.

Да что там армия! Сам бывший кагэбэшник и контрразведчик Путин практически развалил свою родную контору. ГПУ и НКВД при Сталине, гестапо при Гитлере – серьезнейшие органы с лучшими в своих странах специалистами.

На военные, научные и промышленно-технологические разработки денег не жалели ни Сталин, ни Гитлер. Образование в Советском Союзе было признано одним из лучших в мире. При всем при этом, ни тот, ни другой не терпели воровства и коррупции – суды для вороватых госслужащих и чиновников были скорыми, причем с полной конфискацией всего имущества не только проворовавшихся, но и членов их семей.

А что мы наблюдаем в путинской России? С одной стороны, ему тоже досталось не очень хорошее экономическое наследство. После развала Советского Союза и экономической анархии последних лет перестройки, а потом после неудавшихся попыток Ельцина с помощью экономиста Егора Гайдара совершить экономическое чудо путем шоковой терапии по примеру польского министра Лешека Бальцеровича, постсоветская экономика чувствовала себя не очень важно. Потом пошли ваучеры, приватизационные распилы, залоговые аукционы – кто-то успел недурно нажиться на советском наследстве, обойдя в гонке за деньгами миллионы менее удачливых и расторопных новых россиян. Начались бандитские разборки, рэкет, рейдерство. Путин поначалу (после того, как бомбардировками и кровавыми военными операциями разобрался с Чечней) пытался заниматься экономикой. В первую очередь и сразу для себя. Как вспоминал один из бывших депутатов Петербургского законодательного собрания, Путин, бегая по коридорам Смольного (он тогда руководил экономическим отделом мэрии Санкт-Петербурга при мэре Анатолии Собчаке), взмахивая руками, восклицал: "Надо делать бабки, бабки надо делать!". Потом депутатская комиссия под руководством питерского депутата Марины Салье собрала целое досье экономических преступлений Путина, которые тот совершил, работая в мэрии.

Для Сталина же и Гитлера деньги не играли абсолютно никакой роли. Они, как и Путин, были на полном государственном обеспечении. У них не было, как у Путина, десятков дворцов, разбросанных по стране, не говоря уже о золотых унитазах и не менее золотых ёршиках.

Но, с другой стороны, началось звериное проедание полезных ископаемых России, причем "проедали", в основном, друзья или приближенные к Путину лица.

И Сталин, и Гитлер были стратегами (не только в военном, но и в политическом смысле), просчитывая последствия своих деяний хотя бы на несколько ходов вперед. Путин же не только ни разу не стратег, но и как тактик никудышный. Для него главное - что-либо совершить, а там, как повернется. Да еще надеялся на русский "авось". Авось пронесет, авось повезет.

И Сталин, и Гитлер вникали во все тонкости управления страной. Путин же просто скучает в своем кремлевском кабинете. Отсюда и его полет со стерхами, и опускание на дно озера Байкал в батискафе; отсюда и дайвинг в Черном море с доставанием со дна морского давно уже найденных музейных экспонатов – древнегреческих амфор.

Так что не стоит равнять Путина с Гитлером и Сталиным.

Виктор Юнак, писатель, журналист, кандидат филологических наук, специально для Главреда