Большинство заблуждается: можно ли заливать воду в бачок омывателя стекла в авто

Почему вредно заливать воду вместо омывателя стекла для авто.

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Чем заменить омыватель стекла / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

Вода не может заменить специальный омыватель

Она может повредить омывающую систему авто

В экстренных случаях можно использовать дистиллированную воду

Некоторые автомобилисты считают, что в качестве омывающей жидкости в автомобиле можно использовать обычную водопроводную воду.

Однако, эксперты издания "Твоя машина" сообщили, что на самом деле это грубая ошибка, которой следует избегать, пишет Главред.

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Почему нельзя заливать обычную воду в бачок омывателя в авто

Отмечается, что обычная вода очень плохо удаляет загрязнения с лобового стекла. Часто она просто размазывает грязь и мелкий мусор по поверхности, образуя разводы и ухудшая видимость.

Некоторые водители считают, что устранить эти недостатки можно путем добавления в воду моющих средств. Однако, это приводит к повышенному пенообразованию, что, в свою очередь, требует дополнительного ополаскивания водой.

Эксперты отмечают, что такой "лайфхак" может повредить омывающую систему автомобиля.

К тому же, обычная вода из-под крана очень "тяжелая" и содержит в себе соли, примеси и минералы, которые способны образовывать отложения на стенках омывочной системы и форсунках, засоряя их.

В экстренных случаях допускается использование дистиллированной воды вместо специализированной, но на постоянной основе делать это не стоит из-за её высокой стоимости и неэффективности.

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