Большинство заблуждается: можно ли заливать воду в бачок омывателя стекла в авто

Кратко:
- Вода не может заменить специальный омыватель
- Она может повредить омывающую систему авто
- В экстренных случаях можно использовать дистиллированную воду
Некоторые автомобилисты считают, что в качестве омывающей жидкости в автомобиле можно использовать обычную водопроводную воду.
Однако, эксперты издания "Твоя машина" сообщили, что на самом деле это грубая ошибка, которой следует избегать, пишет Главред.
Почему нельзя заливать обычную воду в бачок омывателя в авто
Отмечается, что обычная вода очень плохо удаляет загрязнения с лобового стекла. Часто она просто размазывает грязь и мелкий мусор по поверхности, образуя разводы и ухудшая видимость.
Некоторые водители считают, что устранить эти недостатки можно путем добавления в воду моющих средств. Однако, это приводит к повышенному пенообразованию, что, в свою очередь, требует дополнительного ополаскивания водой.
Эксперты отмечают, что такой "лайфхак" может повредить омывающую систему автомобиля.
К тому же, обычная вода из-под крана очень "тяжелая" и содержит в себе соли, примеси и минералы, которые способны образовывать отложения на стенках омывочной системы и форсунках, засоряя их.
В экстренных случаях допускается использование дистиллированной воды вместо специализированной, но на постоянной основе делать это не стоит из-за её высокой стоимости и неэффективности.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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