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Тайна для водителей: зачем нужны резиновые "ворсинки" на автомобильных шинах

Мария Николишин
8 ноября 2024, 04:30
1117
Поверхность новеньких автомобильных покрышек буквально усеяна огромным количеством "ворсинок".
Тайна для водителей: зачем нужны резиновые 'ворсинки' на автомобильных шинах
"Ворсинки" на шинах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Для чего нужны "ворсинки" на шинах
  • Как они появляются

Многие замечали, что на новых автомобильных шинах есть короткие резиновые "ворсинки", назначение которых непонятно на первый взгляд.

Как сообщает Главред со ссылкой на издание "Твоя машина", существует несколько теорий, зачем они нужны, но почти все они неверны.

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Почему на автомобильных шинах есть "ворсинки"

Некоторые водители считают, что эти "ворсинки" помогают определять срок годности покрышки: как только они стачиваются - резину нужно менять.

Другие уверены, что это показатель уровня качества, или они просто помогают колесу улучшить сцепление с поверхностью дороги. Но эти утверждения не являются правильными.

Если коротко, то эти "ворсинки" не приносят водителям никакой пользы, они не обеспечивают дополнительное сцепление с дорожной поверхностью, не делают шины более тихими.

На самом деле, резиновые ворсинки ни что иное, как то, что осталось от вентиляционных отверстий, которые производитель специально делает для того, чтобы в процессе литья из шин выходили остатки воздуха, заполняя внутреннее пространство резиной.

Расплавленный материал заполняет и сами отверстия, создавая маленькие хвостики. Убирать их не обязательно. Никакого вреда, как и пользы, они не приносят и со временем сами стираются.

Однако, можно считать, что наличие таких "ворсинок" на новом колесе - действительно признак высокого качества. Потому что если на резине есть "ворсинки" - это означает, что в материале во время производства совсем не осталось воздуха. И это очень хорошо.

Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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