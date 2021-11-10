10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику

Поздравления и прикольные картинки ко Дню бухгалтера - в подборке Главреда.
Свой профессиональный праздник работники бухгалтерии по всему миру отмечают 10 ноября – в Международный день бухгалтерии или День бухгалтера.
О других профессиональных и международных праздниках последнего месяца осени читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.
Помимо Международного дня бухгалтерии в каждой стране существует свой день, когда специалисты области скрупулезного учета отмечают свой профессиональный праздник и принимают поздравления в прозе и стихах с Днем бухгалтера. В Украине день бухгалтера отмечается 16 июля.
В Международный день бухгалтерии проводятся специализированные конференции и семинары, а самые лучшие работники предприятий получают памятные подарки и поздравления от коллег.
День бухгалтера: поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с Международным днём бухгалтера. Желаю, чтобы в работе всегда был порядок, успех и безупречный отчёт, желаю, чтобы в кассу личной жизни всегда поступали средства радости, благополучия и удачи. Будь самым лучшим бухгалтером в мире и самым счастливым человеком на Земле.
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Поздравляю с Международным днём бухгалтера. Желаю энергии, гармонии и невероятных сил. Желаю ладить не только с цифрами, но и с близкими людьми. Желаю каждый день вносить на баланс своей жизни успех, достаток и счастье. Желаю работы с энтузиазмом и море удовольствий без особых затрат!
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Желаю в день бухгалтера начислить себе большую зарплату, чтобы всегда дебет сходился с кредитом, а все проводки и расчеты были верными и точными. Пусть преданными друзьями станут усидчивость, внимательность и терпение, а энергия будет бить ключом.
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Дебит, кредит ты считаешь,
Недостачу презираешь.
Любишь ты во всем порядок,
Соблюдаешь распорядок.
По плечу весь бухучет,
Как пилоту самолет.
С праздником я поздравляю,
Любви и счастья я желаю.
С Днем бухгалтера тебя,
Пусть будет счастлива семья.
Еще хочу я пожелать:
Рост карьерный совершать.
Всегда приятного волнения,
И позитива настроения.
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В праздник славный поздравляю
От души бухгалтеров.
Пожелаю, чтобы каждый
Был успешен и здоров.
Пусть баланс идет исправно,
Радуют пусть цифры вас.
Счастья всем я вам желаю,
Каждый — профи, просто ас.
***
С Днем бухгалтера международным!
Ты сегодня чуть-чуть отдохни
И легко, хорошо и свободно
Воздух счастья всей грудью вдохни!
Пусть на сердце все будет спокойно,
Груз забот не тревожит тебя,
Ты — бухгалтер прекрасный, достойный
Поздравляю в сей день ноября!