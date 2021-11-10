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10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику

10 ноября 2021, 04:45

Поздравления и прикольные картинки ко Дню бухгалтера - в подборке Главреда.

Международный день бухгалтерии 2021
Международный день бухгалтерии 2021 / ua.depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник работники бухгалтерии по всему миру отмечают 10 ноября – в Международный день бухгалтерии или День бухгалтера.

О других профессиональных и международных праздниках последнего месяца осени читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

Помимо Международного дня бухгалтерии в каждой стране существует свой день, когда специалисты области скрупулезного учета отмечают свой профессиональный праздник и принимают поздравления в прозе и стихах с Днем бухгалтера. В Украине день бухгалтера отмечается 16 июля.

В Международный день бухгалтерии проводятся специализированные конференции и семинары, а самые лучшие работники предприятий получают памятные подарки и поздравления от коллег.

День бухгалтера: поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с Международным днём бухгалтера. Желаю, чтобы в работе всегда был порядок, успех и безупречный отчёт, желаю, чтобы в кассу личной жизни всегда поступали средства радости, благополучия и удачи. Будь самым лучшим бухгалтером в мире и самым счастливым человеком на Земле.

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Поздравляю с Международным днём бухгалтера. Желаю энергии, гармонии и невероятных сил. Желаю ладить не только с цифрами, но и с близкими людьми. Желаю каждый день вносить на баланс своей жизни успех, достаток и счастье. Желаю работы с энтузиазмом и море удовольствий без особых затрат!

День бухгалтера 2021 картинки, поздравления и открытки
День бухгалтера 2021 картинки

***

Желаю в день бухгалтера начислить себе большую зарплату, чтобы всегда дебет сходился с кредитом, а все проводки и расчеты были верными и точными. Пусть преданными друзьями станут усидчивость, внимательность и терпение, а энергия будет бить ключом.

День бухгалтера 2021 картинки, поздравления и открытки
С Днем бухгалтера поздравления

***

Дебит, кредит ты считаешь,

Недостачу презираешь.

Любишь ты во всем порядок,

Соблюдаешь распорядок.

По плечу весь бухучет,

Как пилоту самолет.

С праздником я поздравляю,

Любви и счастья я желаю.

С Днем бухгалтера тебя,

Пусть будет счастлива семья.

Еще хочу я пожелать:

Рост карьерный совершать.

Всегда приятного волнения,

И позитива настроения.

День бухгалтера 2021 картинки, поздравления и открытки
Международный день бухгалтера 2021

***

В праздник славный поздравляю

От души бухгалтеров.

Пожелаю, чтобы каждый

Был успешен и здоров.

Пусть баланс идет исправно,

Радуют пусть цифры вас.

Счастья всем я вам желаю,

Каждый — профи, просто ас.

День бухгалтера 2021 картинки, поздравления и открытки
С Днем бухгалтера прикольные картинки

***

С Днем бухгалтера международным!

Ты сегодня чуть-чуть отдохни

И легко, хорошо и свободно

Воздух счастья всей грудью вдохни!

Пусть на сердце все будет спокойно,

Груз забот не тревожит тебя,

Ты — бухгалтер прекрасный, достойный

Поздравляю в сей день ноября!

День бухгалтера 2021 картинки, поздравления и открытки
Международный день бухгалтера открытки
День бухгалтера 2021 картинки, поздравления и открытки
День бухгалтера Украина
День бухгалтера 2021 картинки, поздравления и открытки
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