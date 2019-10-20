Вкусные поздравления с Днем повара 2019 – тексты и живые открытки

20 октября – День повара в Украине. День, когда звучат самые добрые пожелания и комплименты повару – в прозе, стихах, а также дарятся картинки с Днем повара.
День повара 2019 в Украине – как, впрочем, и по всему миру – отмечается в это воскресенье.
Самое время подарить пожелания повару в прозе, стихах, смс или подобрать прикольные картинки с Днем повара.
Поздравляя кулинаров, мы желаем им сладкой и вкусной жизни – как комплимент всем их гурманским творениям.
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Пожелания повару в прозе
Как же не хочется соблюдать диету, предполагающую многочисленные ограничения в трапезе. Дорогой повар, ты всегда знаешь, как удивить и восхитить своим талантом и приобретенными ранее навыками. Пусть каждый день работы дарит только многочисленные возможности для дальнейшего развития навыков и способностей в профессиональной деятельности. Поздравляю с настоящим, поистине значимым днем кулинара.
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В этот праздничный день мы встаем с самого утра, чтобы испечь для своих любимых поваров прекрасный торт. Сегодня они наши именинники, и мы рады приветствовать их теплым поцелуем в щеку. Мы спешим в их дома, угощая их разнообразными яствами, взятыми из их кулинарных книжек и говоря им "спасибо" за бесценный опыт.
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Принимай заслуженные комплименты, повар, в свой профессиональный праздник! Я желаю тебе радостных будней и возможности наслаждаться работой, реализовывать профессиональные навыки и накопленные знания. Пусть все способствует тому, чтобы ты активно развивался в направлении, которое становится все ближе, дороже и важнее. Знаю, что судьба подарит для тебя многочисленные возможности развития в поварском искусстве и позволит понять, что же является основой для профессионального успеха.
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Поздравляю с Международным днём повара и от души желаю вкусной жизни, а также специй удачи и везенья к ней. Пусть каждый день дарит вдохновение и радость, пусть каждая твоя мечта воплощается в счастливую реальность также быстро и легко, как любой рецепт воплощается в твой кулинарный шедевр.
Поздравления с Днем повара прикольные в стихах
С днем повара поздравим
Любимых и родных.
Совсем не представляем
Что б мы делали без них.
Никто нам не подскажет
Рецепты вкусных блюд.
Лишь повар знает каждый
Про сытость и уют.
***
Ты повар, кулинар, великий маг,
Шедевры кулинарии ты творить мастак.
Салаты, канапе, ну просто загляденье,
Торты, желе рук мастера творенье.
С Днём повара я тебя поздравляю,
В работе вдохновенья тебе желаю.
В семье тепла, уюта, доброты,
И в жизни быстро сбываются мечты.
***
Званый ужин и поминки,
Бизнес-ланчи и десерт –
Повара у нас в почете,
Им подарим комплимент.
Ведь без них любой, конечно,
Долго будет голодать.
И с Днем повара, бесспорно,
Будем дружно поздравлять.
***
Дядя повар, вам спасибо,
Вкусно варите вы щи!
И котлеты, и пельмени,
Ты такого поищи!
Поздравляем вас сегодня
С вашим праздником, ура!
Пусть же будут в этом мире
Счастливы все повара!
***
Мы поздравляем поваров
С международным днем их славы.
Бокалы до краев нальем,
За поваров и за державу!
Желаем поварам побед
На поприще здоровой пищи.
Живите, повара, без бед
И пусть удача вас отыщет!
Готовьте вы на славу всем
И радуйте нас новым блюдом.
Желаем жизни без проблем,
Вкушать мы ваши блюда будем.
День повара: поздравления короткие в смс
Поздравляем с Международным днем повара всех профессионалов своего дела, мастеров вкуса и эстетики, заклинателей ароматов и непревзойденных кулинарных шедевров! Желаем постоянного стремления к совершенству, невероятных идей и сочетаний, признания и полного раскрытия таланта!
***
Вы, повара, готовите вкусно,
Мы рады поздравить с праздником вас.
Пусть никогда не будет вам грустно,
Все цветы мира только для вас.
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Поздравление с Днем повара женщине:
Повариха наша дорогая,
Мы тебя сегодня поздравляем
С твоим днем – днем повара! Тебе
Счастья мы желаем, чтоб в судьбе
Было все прекрасно, как в раю!
Любишь ты профессию свою,
Ну а значит, будет все в порядке,
И жить будешь ты всегда в достатке!
***
Мой прекрасный повар! С праздником тебя! Желаю тебе сладко жить, любви с перцем и здоровья крепленного.