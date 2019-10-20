Вкусные поздравления с Днем повара 2019 – тексты и живые открытки

День повара 2019 в Украине – как, впрочем, и по всему миру – отмечается в это воскресенье.

Самое время подарить пожелания повару в прозе, стихах, смс или подобрать прикольные картинки с Днем повара.

Поздравляя кулинаров, мы желаем им сладкой и вкусной жизни – как комплимент всем их гурманским творениям.

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Пожелания повару в прозе

Как же не хочется соблюдать диету, предполагающую многочисленные ограничения в трапезе. Дорогой повар, ты всегда знаешь, как удивить и восхитить своим талантом и приобретенными ранее навыками. Пусть каждый день работы дарит только многочисленные возможности для дальнейшего развития навыков и способностей в профессиональной деятельности. Поздравляю с настоящим, поистине значимым днем кулинара.

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В этот праздничный день мы встаем с самого утра, чтобы испечь для своих любимых поваров прекрасный торт. Сегодня они наши именинники, и мы рады приветствовать их теплым поцелуем в щеку. Мы спешим в их дома, угощая их разнообразными яствами, взятыми из их кулинарных книжек и говоря им "спасибо" за бесценный опыт.

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Принимай заслуженные комплименты, повар, в свой профессиональный праздник! Я желаю тебе радостных будней и возможности наслаждаться работой, реализовывать профессиональные навыки и накопленные знания. Пусть все способствует тому, чтобы ты активно развивался в направлении, которое становится все ближе, дороже и важнее. Знаю, что судьба подарит для тебя многочисленные возможности развития в поварском искусстве и позволит понять, что же является основой для профессионального успеха.

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Поздравляю с Международным днём повара и от души желаю вкусной жизни, а также специй удачи и везенья к ней. Пусть каждый день дарит вдохновение и радость, пусть каждая твоя мечта воплощается в счастливую реальность также быстро и легко, как любой рецепт воплощается в твой кулинарный шедевр.

Поздравления с Днем повара прикольные в стихах

С днем повара поздравим

Любимых и родных.

Совсем не представляем

Что б мы делали без них.

Никто нам не подскажет

Рецепты вкусных блюд.

Лишь повар знает каждый

Про сытость и уют.

***

Ты повар, кулинар, великий маг,

Шедевры кулинарии ты творить мастак.

Салаты, канапе, ну просто загляденье,

Торты, желе рук мастера творенье.

С Днём повара я тебя поздравляю,

В работе вдохновенья тебе желаю.

В семье тепла, уюта, доброты,

И в жизни быстро сбываются мечты.

***

Званый ужин и поминки,

Бизнес-ланчи и десерт –

Повара у нас в почете,

Им подарим комплимент.

Ведь без них любой, конечно,

Долго будет голодать.

И с Днем повара, бесспорно,

Будем дружно поздравлять.

***

Дядя повар, вам спасибо,

Вкусно варите вы щи!

И котлеты, и пельмени,

Ты такого поищи!

Поздравляем вас сегодня

С вашим праздником, ура!

Пусть же будут в этом мире

Счастливы все повара!

***

Мы поздравляем поваров

С международным днем их славы.

Бокалы до краев нальем,

За поваров и за державу!

Желаем поварам побед

На поприще здоровой пищи.

Живите, повара, без бед

И пусть удача вас отыщет!

Готовьте вы на славу всем

И радуйте нас новым блюдом.

Желаем жизни без проблем,

Вкушать мы ваши блюда будем.

День повара: поздравления короткие в смс

Поздравляем с Международным днем повара всех профессионалов своего дела, мастеров вкуса и эстетики, заклинателей ароматов и непревзойденных кулинарных шедевров! Желаем постоянного стремления к совершенству, невероятных идей и сочетаний, признания и полного раскрытия таланта!

***

Вы, повара, готовите вкусно,

Мы рады поздравить с праздником вас.

Пусть никогда не будет вам грустно,

Все цветы мира только для вас.

***

Поздравление с Днем повара женщине:

Повариха наша дорогая,

Мы тебя сегодня поздравляем

С твоим днем – днем повара! Тебе

Счастья мы желаем, чтоб в судьбе

Было все прекрасно, как в раю!

Любишь ты профессию свою,

Ну а значит, будет все в порядке,

И жить будешь ты всегда в достатке!

***

Мой прекрасный повар! С праздником тебя! Желаю тебе сладко жить, любви с перцем и здоровья крепленного.