Красивые открытки с Днем теплого Алексея 2020 и добрые пожелания

Теплый Алексей 2020 – поздравления и чудные открытки с Теплым Алексеем / Fresh-Cards.ru

Теплый Алексей 2020 отмечается в этот понедельник, 30 марта. Поздравление с Теплым Алексеем – в прозе, стихах или короткие смс – поднимут настроение родным и близким, передав им частичку душевного тепла и умиротворения.

Праздник Теплого Алексея – один из самых любимых в народе. В этот день весна окончательно вступает в свои права.

Что можно делать на Теплого Алексея, а что категорически делать нельзя – читайте в нашем материале Теплый Алексей – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дня.

Теплый Алексей – поздравления своими словами в прозе, стихах и смс

С Теплым Алексеем тебя! Желаю всего только лишь самого доброго и хорошего. Мира тебе, добра и любви!

***

Миротворец Алексей

Защищает всех людей.

Он оберегает дом,

Чтоб жилось спокойно в нем.

***

Лешка, с Днем ангела тебя! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и всегда тебя оберегает от всех бед и невзгод! Поздравляю!

***

Поздравляем с ангелом-хранителем,

С Днем его, любимый, Алексей.

Будь сегодня с нами расточительным

На добро, на искренность речей.

Имя это значит "защищающий",

Будь же им по праву, Алексей.

Ты для нас – премного уважаемый,

Лучший друг в кругу своих друзей.

***

Поздравляю с Теплым Алексеем! Желаю всегда оставаться светлым и теплым, лучезарным и добрым человеком. Да пребудет с тобою Господь!

***

Поздравляю, Алексей, с именинами! Имя твое согревает душу, твой внутренний мир дарит всем интерес, а улыбка твоя делает весь этот мир ярче. Желаю тебе, Леша, всегда добиваться своего, быть по-настоящему счастливым и любимым.

***

С именинами, Алексей, тебя поздравляем,

Быть всегда в центре внимания желаем,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Пусть будет светлою твоя мечта.

Пусть надежные друзья окружают,

Пусть добрый ангел тебя оберегает,

Пусть убегают от тебя ненастья,

Пускай с тобою дружит счастье.

Открытки с днем Теплого Алексея – картинки

Открытки с днем Теплого Алексея / Fresh-Cards.ru

Открытки с днем Теплого Алексея

Открытки с днем Теплого Алексея / Fresh-Cards.ru