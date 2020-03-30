Красивые открытки с Днем теплого Алексея 2020 и добрые пожелания

Поздравление с Теплым Алексеем в прозе, стихи на день Теплого Алексея 2020 и красивые картинки подобрал Главред на праздник 30 марта.
Теплый Алексей 2020 отмечается в этот понедельник, 30 марта. Поздравление с Теплым Алексеем – в прозе, стихах или короткие смс – поднимут настроение родным и близким, передав им частичку душевного тепла и умиротворения.
Праздник Теплого Алексея – один из самых любимых в народе. В этот день весна окончательно вступает в свои права.
Что можно делать на Теплого Алексея, а что категорически делать нельзя – читайте в нашем материале Теплый Алексей – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дня.
Теплый Алексей – поздравления своими словами в прозе, стихах и смс
С Теплым Алексеем тебя! Желаю всего только лишь самого доброго и хорошего. Мира тебе, добра и любви!
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Миротворец Алексей
Защищает всех людей.
Он оберегает дом,
Чтоб жилось спокойно в нем.
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Лешка, с Днем ангела тебя! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и всегда тебя оберегает от всех бед и невзгод! Поздравляю!
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Поздравляем с ангелом-хранителем,
С Днем его, любимый, Алексей.
Будь сегодня с нами расточительным
На добро, на искренность речей.
Имя это значит "защищающий",
Будь же им по праву, Алексей.
Ты для нас – премного уважаемый,
Лучший друг в кругу своих друзей.
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Поздравляю с Теплым Алексеем! Желаю всегда оставаться светлым и теплым, лучезарным и добрым человеком. Да пребудет с тобою Господь!
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Поздравляю, Алексей, с именинами! Имя твое согревает душу, твой внутренний мир дарит всем интерес, а улыбка твоя делает весь этот мир ярче. Желаю тебе, Леша, всегда добиваться своего, быть по-настоящему счастливым и любимым.
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С именинами, Алексей, тебя поздравляем,
Быть всегда в центре внимания желаем,
Пусть жизнь течет, как полная река,
Пусть будет светлою твоя мечта.
Пусть надежные друзья окружают,
Пусть добрый ангел тебя оберегает,
Пусть убегают от тебя ненастья,
Пускай с тобою дружит счастье.