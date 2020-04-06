Вітання з Благовіщенням Господнім – картинки та тексти своїми словами

Главред підібрав найкращі привітання з Благовіщенням 2020 – картинки, побажання своїми словами й прикольні привітання з Благовіщеням у віршах.
Благовіщення Пресвятої Богородиці 2020 православні відзначають 7 квітня.
Як правильно святкувати Благовіщення Пресвятої Богородиці та які є прикмети у цього свята – читайте у нашому матеріалі Благовіщення 2020 – що не можна робити та прикмети свята.
Наразі Главред підібрав найкращі привітання з Благовіщенням 2020 – картинки, гіфки, оригінальні вітання з Благовіщенням своїми словами й короткі, прикольні привітання з Благовіщеням у віршах.
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З Благовіщенням – привітання в прозі, віршах, смс
Благовіщенням – привітання своїми словами (прозою):
У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від всього серця хочу вас привітати і побажати міцного здоров’я, душевного спокою і рівноваги, моральної стабільності, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі і доброзичливі!
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Благовіщення – свято в квітні буває.
І кожен християнин про нього багато знає.
Архангел Гавриїл прийшов повідомити :
Марія Сина Божого родить.
Бажаємо Вам закони християнства дотримуватися.
І тільки так один до одного надходити.
Згодом мине Вас негода.
Нагородою буде спільне всім щастя.
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Офіційне привітання на Благовіщення:
Вітаю вас з величним і світлим святом Благовіщення та щиро бажаю, щоб щастя та добро ніколи не полишало ваші оселі. Я хочу, щоб кожний куточок нашої країни, кожна родина, кожна людина у цей день відчули радість, тепло та затишок. Нехай кожен з нас цього дня зробить бодай одну добру справу, допоможе ближньому, посміхнеться незнайомому, побажає добра друзям. І тоді весь наш світ стане хоч трохи світлішим, радіснішим та щасливим. З Благовіщенням!
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З Благовіщенням сердечно вітаю,
Звістка, принесену Гавриїлом, всі ми знаємо.
Блага звістка приємна для всіх,
Вона вселяє віру нам в успіх.
Діві Марії я дякую
І віру в Бога в серці я зберігаю.
Бажаю мети в житті досягати,
Все, що задумано, вам з Богом здійснювати!
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Красиве побажаннянаБлаговіщення – проза:
Світле і чисте свято Благовіщеня Пресвятої Богородиці нехай огорне ваш будинок теплом і ласкою. Моліться сьогодні особливо щиро, Богоматір обов’язково почує вас і подарує здоров’я, достаток і добробут. Добра і щастя вам!
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Оригінальне привітання на Благовіщення коротке:
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
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Благовіщення – вітання у смс:
Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!