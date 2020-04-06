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Вітання з Благовіщенням Господнім – картинки та тексти своїми словами

6 апреля 2020, 04:07

Главред підібрав найкращі привітання з Благовіщенням 2020 – картинки, побажання своїми словами й прикольні привітання з Благовіщеням у віршах.

Привітання з Благовіщенням 2020 – дивні картинки, анімація й побажання
Привітання з Благовіщенням 2020 – дивні картинки, анімація й побажання

Благовіщення Пресвятої Богородиці 2020 православні відзначають 7 квітня.

Як правильно святкувати Благовіщення Пресвятої Богородиці та які є прикмети у цього свята – читайте у нашому матеріалі Благовіщення 2020 – що не можна робити та прикмети свята.

Наразі Главред підібрав найкращі привітання з Благовіщенням 2020 – картинки, гіфки, оригінальні вітання з Благовіщенням своїми словами й короткі, прикольні привітання з Благовіщеням у віршах.

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З Благовіщенням – привітання в прозі, віршах, смс

Благовіщенням – привітання своїми словами (прозою):

У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від всього серця хочу вас привітати і побажати міцного здоров’я, душевного спокою і рівноваги, моральної стабільності, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі і доброзичливі!

***

Благовіщення – свято в квітні буває.

І кожен християнин про нього багато знає.

Архангел Гавриїл прийшов повідомити :

Марія Сина Божого родить.

Бажаємо Вам закони християнства дотримуватися.

І тільки так один до одного надходити.

Згодом мине Вас негода.

Нагородою буде спільне всім щастя.

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***

Офіційне привітання на Благовіщення:

Вітаю вас з величним і світлим святом Благовіщення та щиро бажаю, щоб щастя та добро ніколи не полишало ваші оселі. Я хочу, щоб кожний куточок нашої країни, кожна родина, кожна людина у цей день відчули радість, тепло та затишок. Нехай кожен з нас цього дня зробить бодай одну добру справу, допоможе ближньому, посміхнеться незнайомому, побажає добра друзям. І тоді весь наш світ стане хоч трохи світлішим, радіснішим та щасливим. З Благовіщенням!

***

З Благовіщенням сердечно вітаю,

Звістка, принесену Гавриїлом, всі ми знаємо.

Блага звістка приємна для всіх,

Вона вселяє віру нам в успіх.

Діві Марії я дякую

І віру в Бога в серці я зберігаю.

Бажаю мети в житті досягати,

Все, що задумано, вам з Богом здійснювати!

***

Красиве побажаннянаБлаговіщення – проза:

Світле і чисте свято Благовіщеня Пресвятої Богородиці нехай огорне ваш будинок теплом і ласкою. Моліться сьогодні особливо щиро, Богоматір обов’язково почує вас і подарує здоров’я, достаток і добробут. Добра і щастя вам!

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***

Оригінальне привітання на Благовіщення коротке:

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

Благовіщення – вітання у смс:

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

Привітання з Благовіщенням – картинки, листівки й відкритки

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Привітання з Благовіщенням – картинки
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Привітання з Благовіщенням – картинки
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Сейчас вы просматриваете новость «Вітання з Благовіщенням Господнім – картинки та тексти своїми словами». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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