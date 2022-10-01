День ангела Ирины 2022 – волшебные поздравления и картинки

Самые прикольные поздравления с Днем ангела Ирины и самые красивые открытки, чтобы поздравить всех Ирин с Днем ангела подобрал Главред на праздник 1 октября.
Поздравления и открытки с Днем ангела Ирины получают несколько раз в году. Прикольные поздравления с Днем Ирины 1 октября звучат в честь дня памяти мученицы Ирины Египетской.
Святая Ирина вместе со своей подругой, мученицей Софией, пострадала за веру в III веке, при правлении императора Аврелиана. Так что София сегодня тоже именинница.
Всех Ирин с днем ангела в этот день поздравляют искренне, от души.
Ирины девушки общительные, влюбчивые. У них отличная фантазия. Они даже читать зачастую предпочитают фантастику и закрученные детективы. Так что прикольные поздравления с Днем ангела Ирина, пожалуй, оценит больше всего.
Следующий День Ирины по церковному календарю (православные именины Ирины) будут отмечаться 2 ноября – в день памяти мученицы Ирины.
День ангела Ірини 2022 - привітання та картинки українською мовою
Поздравления с Днем Ирины в прозе (своими словами), стихи и короткие смс
Дорогая Ирина, хочу тебя поздравить с великолепным твоим праздником – Днем ангела! Желаю тебе, чтобы под ногами стелился мягкий ковер из удачи и везения, чтобы рядом всегда были родные и близкие люди, чтобы за спиной оставались теплые и радостные воспоминания, а впереди были перспективные горизонты счастья и успеха.
***
Именины, Ирина, у вас!
Поздравляю вас с этим сейчас!
Мир, покой в этот мир вы несете,
И любовь к себе громко зовете!
Так пускай же на этой Земле,
Принесет вас надежда к мечте!
Пусть вас вера от бед охраняет,
Ей удача пускай помогает!
***
Ирина, Ирина –
В глазах чертовщина:
Погибель, спасенье
И счастья мгновенья.
Смешны твои шутки –
С тобою минутки
Летят незаметно,
Но очень эффектно.
Тебе – поздравленья!
Тебе – восхищенья!
Останься такой –
Родной и шальной!
***
Поздравляем самую милую девушку на свете Ирину с замечательным праздником – днем ангела! Пусть он принесет тебе море радости, счастья и тепла, пусть сердце твое наполнится внутренним светом и ликованием! Пусть глаза сияют, а улыбка не покидает уста.
***
Ирина – означает мир, покой,
Тебе сполна оно, поверь, подходит!
Ты даришь людям счастье и любовь,
Они в тебе и доброту находят.
Хочу я в день ангела тебе пожелать
Всегда прекрасной оставаться,
А если хочешь что-то поменять –
Пусть счастье не устанет откликаться!
***
Дорогая Ирочка, я тебя поздравляю и от чистого сердца в этот радостный день пожелать тебе хочу невероятного счастья и крепкого здоровья, несомненной удачи и великих побед, неугасаемой надежды и искренней любви, как самый прекрасный цветок, ты по жизни, Ирина, цвети.
***
В каждой Ире – мир и честь,
В каждой Ире – что-то есть.
Каждой Ире – по квартире,
А иначе трудно Ире.
В каждой Ире – тишина,
Ира – верная жена,
Так по мужу – каждой Ире,
Чтоб уютно стало в мире!
***
Иришка, сегодня, в твой день ангела хочу от души пожелать жить с ярким светом радости в душе и с доброй верой в чудеса! Милая Ирочка, пусть каждый день твоей жизни будет наполнен волшебством и магией добра!