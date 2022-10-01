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День ангела Ирины 2022 – волшебные поздравления и картинки

1 октября 2022, 06:09

Самые прикольные поздравления с Днем ангела Ирины и самые красивые открытки, чтобы поздравить всех Ирин с Днем ангела подобрал Главред на праздник 1 октября.

День Ирины 2020 - открытки с Днем ангела Ирины и поздравления словами
День Ирины 2022 – открытки с Днем ангела Ирины и поздравления словами

Поздравления и открытки с Днем ангела Ирины получают несколько раз в году. Прикольные поздравления с Днем Ирины 1 октября звучат в честь дня памяти мученицы Ирины Египетской.

Святая Ирина вместе со своей подругой, мученицей Софией, пострадала за веру в III веке, при правлении императора Аврелиана. Так что София сегодня тоже именинница.

Всех Ирин с днем ангела в этот день поздравляют искренне, от души.

Ирины девушки общительные, влюбчивые. У них отличная фантазия. Они даже читать зачастую предпочитают фантастику и закрученные детективы. Так что прикольные поздравления с Днем ангела Ирина, пожалуй, оценит больше всего.


Следующий День Ирины по церковному календарю (православные именины Ирины) будут отмечаться 2 ноября – в день памяти мученицы Ирины.

День ангела Ірини 2022 - привітання та картинки українською мовою

Поздравления с Днем Ирины в прозе (своими словами), стихи и короткие смс

Дорогая Ирина, хочу тебя поздравить с великолепным твоим праздником – Днем ангела! Желаю тебе, чтобы под ногами стелился мягкий ковер из удачи и везения, чтобы рядом всегда были родные и близкие люди, чтобы за спиной оставались теплые и радостные воспоминания, а впереди были перспективные горизонты счастья и успеха.

прикольные поздравления с днем ангела ирины гифки

***

Именины, Ирина, у вас!

Поздравляю вас с этим сейчас!

Мир, покой в этот мир вы несете,

И любовь к себе громко зовете!

Так пускай же на этой Земле,

Принесет вас надежда к мечте!

Пусть вас вера от бед охраняет,

Ей удача пускай помогает!

***

Ирина, Ирина –

В глазах чертовщина:

Погибель, спасенье

И счастья мгновенья.

Смешны твои шутки –

С тобою минутки

Летят незаметно,

Но очень эффектно.

Тебе – поздравленья!

Тебе – восхищенья!

Останься такой –

Родной и шальной!

***

Поздравляем самую милую девушку на свете Ирину с замечательным праздником – днем ангела! Пусть он принесет тебе море радости, счастья и тепла, пусть сердце твое наполнится внутренним светом и ликованием! Пусть глаза сияют, а улыбка не покидает уста.

***

Ирина – означает мир, покой,

Тебе сполна оно, поверь, подходит!

Ты даришь людям счастье и любовь,

Они в тебе и доброту находят.

Хочу я в день ангела тебе пожелать

Всегда прекрасной оставаться,

А если хочешь что-то поменять –

Пусть счастье не устанет откликаться!

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***

Дорогая Ирочка, я тебя поздравляю и от чистого сердца в этот радостный день пожелать тебе хочу невероятного счастья и крепкого здоровья, несомненной удачи и великих побед, неугасаемой надежды и искренней любви, как самый прекрасный цветок, ты по жизни, Ирина, цвети.

***

В каждой Ире – мир и честь,

В каждой Ире – что-то есть.

Каждой Ире – по квартире,

А иначе трудно Ире.

В каждой Ире – тишина,

Ира – верная жена,

Так по мужу – каждой Ире,

Чтоб уютно стало в мире!

***

Иришка, сегодня, в твой день ангела хочу от души пожелать жить с ярким светом радости в душе и с доброй верой в чудеса! Милая Ирочка, пусть каждый день твоей жизни будет наполнен волшебством и магией добра!

Открытки с Днем ангела Ирины и картинки

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Автор: Диана Бель
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