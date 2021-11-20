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День работников сельского хозяйства: душевные поздравления и восхитительные картинки к празднику

20 ноября 2021, 19:41

Поздравления с днем работников сельского хозяйства своими словами и в стихах - в подборке Главреда.

День работника сельского хозяйства в Украине
День работника сельского хозяйства 2021 Украина / ua.depositphotos.com

Ежегодно в каждое третье воскресенье ноября свой профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства. В 2021 году этот день выпадает на 21 ноября.

Праздник был учрежден в поддержку украинского агропромышленного комплекса в 1993 году. Сельское хозяйство – одна из наиболее важных отраслей экономики государства. Украина является одним из мировых лидеров по экспорту зерновых и масличных культур.

О том, какие праздники ждут украинцев в последнем месяце года, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.

С Днем сельского хозяйства – открытки, картинки, поздравления в прозе и стихах

В День работников сельского хозяйства Украины мы поздравляем всех, кто трудится на земле. Ваш труд ценят и в каждой семье, и на уровне целого государства. Благодаря Вашей работе развивается экономика нашей страны. В профессиональный праздник хочется пожелать сытой жизни и хорошего урожая, счастья в семье и успехов в работе.

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Если кто-то скажет, что сельское хозяйство не значит ничего — он просто не понимает, откуда берется еда на его столе. Одна из древнейших и важнейших сфер человеческой занятости на территории Украины, она важна сегодня и будет важна завтра. Поздравляем всех имеющих отношение к сельскому хозяйству с их профессиональным праздником, Днем работников сельского хозяйства Украины.

День работников сельского хозяйства
С Днем работников сельского хозяйства картинки

***

Поздравляю настоящих тружеников, которые, не покладая рук, работают на благо своей страны, всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Желаю всегда урожайного года, хороших удоев и стабильного роста. Желаю процветания и большого достатка. Здоровья и всегда хорошего настроения, чтобы ваша продукция всегда была заряжена позитивом и частичкой вашей доброй души.

***

Всех работников сельского хозяйства искренне поздравляем с вашим профессиональным днем! Желаем успехов и полного удовлетворения в жизни и работе, развития и мотивации работать на земле. Пусть ваш путь всегда будет легким, а цели достижимыми. Счастья, здоровья, долголетия и любви!

С Днем работников сельского хозяйства картинки
С Днём работников сельского хозяйства открытки

***

С днем сельского хозяйства Украины,

Поздравляем всех работников страны.

Отмечают поля и фермы именины,

Ведь они стране уж очень как нужны.

Всех работников полей мы поздравляем,

И за труд ваш вас благодарим.

Вам здоровья от души желаем,

И на отличный урожай мы вас благословим.

С Днем работников сельского хозяйства картинки
День работников сельского хозяйства Украины

***

Всем, кто сельское хозяйство

В Украине развивает,

Мы желаем много счастья,

С праздником их поздравляем,

Пусть поля и огороды

Расцветают, плодоносят,

Пусть работники и дальше

Пользу для страны приносят!

С Днем работников сельского хозяйства картинки
День работников сельского хозяйства картинки

***

Сельское хозяйство Украины —

Это база экономики страны,

Это поля золотистого картина,

Это все, что мы беречь должны.

Пусть дадут восходы все посевы,

Пускай урожаи лишь растут,

Пускай будет Украина королевой,

Пусть благословит Бог земной этот труд!

С Днем работников сельского хозяйства картинки
С Днем работников сельского хозяйства картинки
С Днем работников сельского хозяйства картинки
День работников сельского хозяйства 2021 картинки
С Днем работников сельского хозяйства картинки
С днем работников сельского хозяйства 2021 открытки
С Днем работников сельского хозяйства картинки
С Днем работников сельского хозяйства картинки

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праздник
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