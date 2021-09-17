День спасателя в Украине: поздравления и картинки к празднику

День спасателя Украины 2021 / galinfo.com.ua

Ежегодно 17 сентября в Украине отмечается День спасателя – профессиональный праздник тех, чья миссия – защищать граждан и территорию страны от следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также людей, кто проводит аварийно-спасательные операции и спасает в случае возникновения пожара.

О том, какие праздники отмечают в первом месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино.

День работников ГСЧС Украины: как отмечают

Ежегодно 17 сентября в Украине проводится акция "Герой-спасатель года". Цель данного мероприятия – привлечь внимание к нелегкому и опасному труду работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций – спасателей, работников пожарной охраны и гражданской защиты.

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День спасателя Украины: поздравления, картинки и открытки

С Днем спасателя, ребята,

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Слава вам за подвиг ваш,

Все проблемы и невзгоды

Взять смогли на абордаж.

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб везло во всем, всегда,

Чтоб была к вам благосклонна

Ваша смелая судьба.

День спасателя поздравления

***

С днем спасателя, ребята,

Благодарю вас всех за труд.

Спасают руки ваши, жизни,

Господь благословит пускай ваш путь.

Хочу, чтобы здоровье вас не покидало,

Такие молодцы, стране нужны.

Желаю жить вам всем в достатке,

И чтобы сбылись все ваши мечты.

День спасателя картинки

***

В Украине отмечают

День спасателя, друзья!

И поздравить их конечно

Позабыть никак нельзя!

Мы успехов вам желаем,

Ведь работа не проста!

И желаем спасать реже,

Пусть поменьше будет беда!

***

Желаю сил, уверенности, смелости, решительности и упорства. Желаю отважно и гордо спасать жизни людей и судьбы животных. Желаю трезво оценивать каждую ситуацию и упрямо бороться до победного конца! Желаю безопасной и успешной деятельности без ошибок и тяжёлых случаев. Желаю долгой и благополучной жизни без тревог и неудач. С Днём спасателя вУкраине! Всех благ и здоровья.

День спасателя открытки

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Поздравляю с Днем спасателяУкраины! Желаю всем профессионалам своего дела благородства, отзывчивости, безопасности, зоркости и бдительности. Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким здоровье и закаленными нервы. Благополучия вам, слаженности в работе, великолепной технической базы и личностного роста!

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Дорогие спасатели! Спасибо вам за то, что рискуя своими жизнями, вы спасаете чужие, за ваше невероятное мужество и героическую отвагу! Пусть здоровье будет, как у богатырей, сердце работает, как у марафонцев, а спокойствие на душе будет, словно у буддийских монахов. Пускай Бог отблагодарит за ваши подвиги миром, счастьем и благополучием!

День спасателя поздравления и картинки

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Пускай твоя доблестная профессия приносит тебе отличный доход, ведь, спасая жизни других, ты рискуешь своей! Желаю, чтобы ты всегда был полон сил, храбрости и мужества, так как без этих качеств сложно быть настоящим спасателем! Пусть удача постоянно сопутствует тебе, ведь любая дорогая должна приводить к успеху!

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В День спасателя в Украине пожелать хочу никогда не падать духом и не дать повергнуться в опасность окружающим, быть на посту в полной готовности и уверенности, уметь решать любую жизненную проблему и сложившуюся ситуацию, завершать каждую свою работу благополучным спасением и получать искреннюю благодарность.

С днем спасателя поздравления

День спасателя в Украине 2021 картинки