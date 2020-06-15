Привітання з днем народження чоловіку – прикольні тексти й стильні картинки

Гарні привітання з днем народження мужчині - словами, картинки та гіф

Гарні привітання з днем народження мужчині – це щось міцне та мужнє. Під стать самому чоловікові.

Відтак найчастіше вибирають привітання з днем народження мужчині у прозі. Хоча жінка скоріше обере зворушливе привітання з днем народження чоловіку своїми словами чи у віршах. З іншого боку, приятелі дарують привітання з днем народження друга прикольні й смішні.

Ще можна подарувати мужчині картинки з днем народження – стильні листівки чи гіф. Словесне чи рисоване вітання з днем народження мужчині – це насправді неважливо. Головне – виразити своє добре ставлення до іменинника. Й у цьому допоможе наш крутий набор поздоровлень.

Тільки найкращі привітання з днем народження мужчині – друга, коханого, чоловікові чи колезі, зворушливі та смішні, прозою, у віршах та прикольні картинки – підібрав Главред на свято.

А раніше ми вже підібрали найкращі привітання з днем народження жінці – в прозі на українській мові чи у віршах, картинки та листівки з днем народження – у матеріалі Вітання з днем народження жінці – прикольні тексти й красиві картинки.

Привітання з днем народження мужчині у прозі, віршах, смс

Вітаю тебе з днем народження, друже! Бажаю тобі безмежного щастя та міцного здоров'ячка. Нехай кожен день буде сповнений добром та щастям!

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Привітання з днем народження друга:

З днем народження вітаємо!

Ми сьогодні побажаємо

Щастя, злагоди і долі,

Щоб грошей було доволі!

Щоб міцніла, кріпла сила,

Щоб любов тобі вгодила;

Янгол поруч хай літає,

Від біди оберігає.

Вік прожити – не старіти,

І душою молодіти,

І радіти! Будь щасливим,

Навкруги для всіх важливим!

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Справжнього чоловіка вітаю з днем народження. Від усього серця бажаю міцного здоров’я, постійного благополуччя, доброго настрою та великих сил. Нехай у твоєму житті завжди сяє сонце радості та щастя, нехай поруч будуть підтримка рідних та повага друзів, нехай ніколи тебе не покине впевненість та бадьорість.

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Вітаю з днем народження! Бажаю кожен день прокидатися з відчуттям щастя і в гарному гуморі. Нехай здоров’я і гроші за замовчуванням тільки множаться, а мрії і бажання виконуються як можна частіше, дозволяючи радіти новим перемогам і завжди посміхатися.

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Вітання з днем народження чоловіку коханому парню:

З Днем народження, коханий! Бажаю міцного здоров'я, удачі, благополуччя, добра, радості, любові, щастя, гарного настрою, посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло і затишок завжди наповнюють твій дім, нехай сонячне світло зігріває в будь-яку погоду, а бажання виконуються при одній думці про них.

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Вітання з днем народження чоловіку колезі:

З днем народження вітаю

Та нескромно побажаю

Заробляти так багато,

Щоб купити собі хату

За кордоном біля моря,

Жити там, не знати горя.

Ще автівку іномарку,

Може, власну там заправку,

Може, банк, або завод,

Мати все без першкод.

Все, що бажане, купляти,

Що не день – відпочивати.

Тільки не забудь в турботах –

Завтра вранці на роботу!

***

Вітаю з твоїм святом та хочу побажати яскравих посмішок, чудових мрій, щасливих сподівань, веселих жартів, добрих справ, неймовірних успіхів, насичених кольорів життя, світанків натхнення, романтичних пригод та виконання усіх бажань твого серця.

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі від сонця – тепла, від людей – добра, від друзів – щирості, від кохання – вірності!

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Що можна побажати чоловікові? У такий прекрасний день твого народження, хочу побажати тобі бути міцним, як кремінь, здоровим і сильним, нехай енергія б’є струмком, а смуток ніколи не зустрічається на твоєму шляху. Нехай тебе оточують найпрекрасніші люди, а поруч завжди буде улюблена жінка.

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Прикольні привітання з днем народження брату:

Братуха, бажаю здоров’я і сили,

Щоб зорі удачі для тебе світили.

Наснаги, терпіння та грошей доволі,

Відпусток цікавих, звичайно, на морі.

Кар’єри відмінної, втоми не знати,

Не падати духом, надій не втрачати,

Завжди мати прагнення до перемог.

Все краще в житті хай дає тобі Бог!

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Нехай життя стане довгою подорожжю, повною пригод і відкриттів, кожен день дарує свято, а ніч – чарівну казку! З днюшкою!

Відкритки з днем народження – картинки і листівки